口罩新規解家長憂 新竹衛生局、藥師公會訪視社區藥局

中央流行疫情指揮中心宣布口罩實名制自2月27日起，不限單雙號每日皆可購買兒童口罩；每次最多持3張兒童健保卡代購，總算讓家長不再為兒童口罩不足的問題擔憂。

新竹縣府表示，口罩實名制自2月6日開辦以來，社區藥師從臨危受命、沒人力、沒資源、2片10元口罩錢完全上繳；還周周有新規、不斷跟民眾說明口罩購買規則；也不忘跟民眾宣導防疫概念及做好自身防護，讓這群社區藥師著實個個神經緊繃。