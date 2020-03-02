口罩新規解家長憂 新竹衛生局、藥師公會訪視社區藥局
中央流行疫情指揮中心宣布口罩實名制自2月27日起，不限單雙號每日皆可購買兒童口罩；每次最多持3張兒童健保卡代購，總算讓家長不再為兒童口罩不足的問題擔憂。
新竹縣府表示，口罩實名制自2月6日開辦以來，社區藥師從臨危受命、沒人力、沒資源、2片10元口罩錢完全上繳；還周周有新規、不斷跟民眾說明口罩購買規則；也不忘跟民眾宣導防疫概念及做好自身防護，讓這群社區藥師著實個個神經緊繃。
新竹縣政府衛生局與新竹縣藥師公會理事長林禹佑，向第一線販售口罩的藥師致謝外，現場了解228假期販售口罩的時間、林禹佑也親自說明2月27日起口罩販售新制的說明，衛生局也致送藥師洗手乳，林禹佑則致贈現場排隊買口罩的民眾肥皂，表達「見面拱手不握手、防疫勤洗手」的觀念。
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