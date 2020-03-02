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新竹縣府圓夢貸款申請延至111年底 額度200萬元

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹縣圓夢貸款專案申請延至111年12月31日，並將貸款額度提高到新台幣200萬元，以支持在地中小企業經營及創業，一圓夢想。 圖／新竹縣府提供
新竹縣圓夢貸款專案申請延至111年12月31日，並將貸款額度提高到新台幣200萬元，以支持在地中小企業經營及創業，一圓夢想。 圖／新竹縣府提供

新竹縣圓夢貸款專案於2014年3月成立，原申請期限至2019年底，額度最高100萬元，今天新竹縣府宣布展延貸款申請至2022年12月31日，並將貸款額度提高到新台幣200萬元，以支持在地中小企業經營及創業，一圓夢想。

根據新竹縣府統計，開辦以來，已審查通過申貸案19件，申請經營內容包括餐廳、麵包店、起重行、服飾店、粒線體公司、紅豆餅店、統合教材開發工作室、家具行等，並由信保基金、台灣中小企銀、新竹縣工策會及縣府相關單位組成審查小組進行審核。

有關新竹縣圓夢貸款實施要點、相關申請書件及申辦流程電子檔，已置於新竹縣政府產業發展處網頁中，便民服務的表單下載欄目下載，有申辦意願者可下載使用，若有申辦疑問可洽承辦人產業發展處工商科許小姐，電話(03)5518101轉分機6115。

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