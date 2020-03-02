桃捷全線要設熱顯像儀 鄭文燦：航廈長庚3站優先
桃園市政府今天上午召開防疫專案會議，市長鄭文燦主持聽取桃園捷運報告防疫現況，他表示，桃捷公司要做好機捷防疫對策，他將參加3月5日機捷防疫演練，為因應防疫超前部署，希望桃捷加速採購熱顯像儀到位，並優先在第一航廈（A12站）、第二航廈（A13站）及長庚醫院（A8站）設置入站篩檢，畢竟這3站感染風險較大。
針對發燒旅客或是發燒37.5度旅客是否禁搭捷運尚未決定? 鄭文燦表示，因應防疫，桃捷要比北捷把熱顯像儀先買好，希望將來桃捷各站熱顯像議要完成設置，準備工作必須超前部署。
鄭文燦說，未來中央防疫指揮中心只要宣布37.5度禁搭捷運，桃捷各站就要全面上線使用熱顯像儀篩檢，目前入境篩檢，未來將做到入（捷運）站篩檢，熱顯像儀尤要在感染風險較大的第一航廈、第二航廈及長庚醫院3站優先設置。未來針對社區防疫演練，市府做過演練，里長也大都瞭解，市府仍將再選擇適當時間，再進行防疫演練和宣導。
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