桃捷全線要設熱顯像儀 鄭文燦：航廈長庚3站優先

桃園市政府今天上午召開防疫專案會議，市長鄭文燦主持聽取桃園捷運報告防疫現況，他表示，桃捷公司要做好機捷防疫對策，他將參加3月5日機捷防疫演練，為因應防疫超前部署，希望桃捷加速採購熱顯像儀到位，並優先在第一航廈（A12站）、第二航廈（A13站）及長庚醫院（A8站）設置入站篩檢，畢竟這3站感染風險較大。

針對發燒旅客或是發燒37.5度旅客是否禁搭捷運尚未決定? 鄭文燦表示，因應防疫，桃捷要比北捷把熱顯像儀先買好，希望將來桃捷各站熱顯像議要完成設置，準備工作必須超前部署。