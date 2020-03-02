防範新冠肺炎 鄭文燦：防疫工作都要超前部署

桃園市長鄭文燦表示，隨著新冠肺炎疫情升溫，桃園市除了設置關懷旅館，機場捷運也會備妥熱顯像儀，並要求醫院做好管控措施，在各方面都要超前部署，全面防範新冠肺炎疫情。

鄭文燦表示，從本週起，防疫會議每天都要召開，今天也請觀光旅遊局協調關懷旅館，要以分層、單間方式設置；在還沒設置完成前，將請衛生局針對需要安置的民眾，協調暫時使用疾管局檢疫中心或醫院的單人病房。

鄭文燦指出，桃園市的居家隔離素質有提高，因為桃園的確診案件雖然有增加，但居家檢疫人數反而下降，希望市府給予更多的關懷，包括購物、心理諮商或醫療方面的諮詢等。

他說，針對桃園市11萬名外籍移工，若有需要的話，也可利用大型安置處所先行安置14天，市府會視察外籍移工的防疫對策是否到位，除了工廠端外，宿舍端也需要做好。

鄭文燦表示，關於桃園大眾捷運公司的防疫對策，希望在熱顯像儀採購到位後，在桃園機場第一航廈、第二航廈以及長庚醫院站，感染風險較大的這三站要優先設置，將來中央流行疫情指揮中心一旦宣布體溫超過攝氏37.5度禁止搭乘的話，各站都要完成設置。

對於記者詢問，為防範院內感染，要如何做好管控工作。鄭文燦說，指揮官陳時中已指示，須用分艙分流概念減少風險，從SARS經驗來看，防止院內感染是最後一道關鍵防線，市府支持責任醫院用較高的標準執行，也呼籲市民朋友用電話或視訊探病，醫療院所也針對探病人數跟時段做限制，這是必要的。