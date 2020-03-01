桃園戀戀魯冰花閉幕 45萬人感受大北坑休閒農業魅力

桃園市「2020戀戀魯冰花」系列活動今天閉幕，不少民眾趁著228連假最後一天白天陽光露臉、氣候溫暖宜人，把握魯冰花花季尾聲，前往龍潭區大北坑休閒農業區賞花趣，在空曠的山陵深呼吸共度春天好時光，賞花人潮再現，單日近4萬人次賞花輕旅遊。

市府副秘書長邱俊銘指出，「戀戀魯冰花」活動已舉辦3年，就屬今年花況最好，但因近來氣候轉暖，催化 魯冰花盛開速度，原規畫活動到3月8日，不過配合花期提早今天結束，以免遊客下周來看不到滿山的金黃魯冰花，不過除了賞花，大北坑休農業區仍有許多景點可以欣賞、打卡美拍 。

市府統計今年戀戀冰花共吸引超過45萬人次到大北坑，邱俊銘感謝參加每一場活動的鄉親、遊客，一起帶動大北坑休閒農業區的整體發展，使整體活動圓滿落幕。

今天原本有戀戀時光親子野餐日，配合桃園市政府提高防疫標準而取消，報名民眾雖然覺得可惜，但可以理解市府護健康做好防疫的決心。客家局長何明光說，大北坑休閒農業區自然生態豐富，一年四季皆有不同主題活動，非常適合親子出遊踏青，有著令人驚艷的自然美景。

今天壓軸登場的魯冰花寫生比賽，邀請大小朋友以茶園、魯冰花海做為舞台、藝術做為橋樑，連繫人與自然，展現小說「魯冰花」中所提倡獨特、有想法的藝術教育精神，成為在地客庄營造及發展的養分。