竹縣今起提供隔離檢疫關懷包 呼籲勿散播謠言

新竹縣政府2月28日尋獲不配合居家檢疫失聯者林東京，林東京因未遵守居家檢疫之規定，經警察局及民政處通報蒐證，確定違反規定，衛生局除了依法加重處罰外，也已移送中央集中檢疫，請民眾放心。​新竹縣府再次重申，尚未解除居家隔離、檢疫者，務必確實配合防疫政策相關規定，勿擅離指定住所，以免觸法受罰，如違反規定者，均從重處分。

​新竹縣府關心居家隔離、檢疫者，自今起設立24小時專線服務關懷中心與關懷包，讓居家隔離、檢疫者在14天隔離期間能安心，並協助解決各項問題，關懷包內有關懷手冊、溫度計、口罩14個、肥皂、漂白水等物資，有任何需求都可向服務中心提出。

​針對民眾高度關注的疫情訊息與社區疫情等消息，新竹縣府呼籲民眾，若涉嫌散播有關「嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息」會違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，移請台灣新竹地檢署偵辦，最高可處3年以下有期徒刑、併科新臺幣300萬元以下罰金。

衛生局呼籲民眾如接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法。