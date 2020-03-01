自來水塑膠管升級鐵鑄管施工半年 民代要求做好應變

台灣自來水公司第三區管理處苗栗營運所改善苗栗市內麻新生地金龍街、金鳳街、愛國路周邊巷道，及勵志街長期自來水管線漏水問題，3月2日起每天上午8點到下午5點施工，汰換直徑10公分、20公分塑膠管，升級延性鑄鐵管，延長使用壽命，並降低破管，預計今年9月30日完工。

水公司第三區處指出，施工期間短暫影響進入，請居民注意，此外，預計今年7、8月斷管改接新管，期間1、2個小時會停水，區處會另行公告時間。