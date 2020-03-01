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防疫大作戰 中市有小學將讓隔離板上陣

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
新冠肺炎沒有症狀也可以傳染，台中市一名校長上午指出，將比照新竹市建功國小製作隔離板，在吃飯摘下口罩時使用。圖／本報資料照片
新冠肺炎沒有症狀也可以傳染，台中市一名校長上午指出，將比照新竹市建功國小製作隔離板，在吃飯摘下口罩時使用。圖／本報資料照片

新冠肺炎沒有症狀也可以傳染，使得台中市的學生家長頗為擔心，許多小學是學生一進校門就須戴口罩，即使上課亦然。一名校長上午指出，已和家長會長達成共識，將比照新竹市建功國小製作隔離板，在吃飯摘下口罩時使用。

因為從現有案例和WHO統計顯示，有許多感染者其實沒有症狀，周圍的人以為他健康，但卻仍具傳染力，使得很多人憂心更深。

台中市一名小學校長說，上午和家長會達成共識，因為小朋友吃飯時會把口罩拿下來，難免飛沫傳傳，因此決定學習新竹市建功國小，製作隔離板在吃飯摘下口罩時使用。

他說，隔離板以PVC塑膠製作，成本不貴，將由家長會全額支出，並擬就以此作為今年家長會送給小朋友的兒童節禮物。

另名小學校長則說，目前教室裡是否戴口罩各校情況不一，但是該校本於「多做比少做好」仍然規定學生須配戴，甚至是運動時小朋友想戴著，學校亦尊重。至於吃飯時摘下口罩，則約束學生們不能講話，要安靜地把飯吃完。

他說，各校在防疫思考下，雖然市府說校園不必關閉，也就是仍然准民眾在早晚時到校運動，但許多學校已自行變通，也就是以防疫消毒為名，只要立個牌子放在校門口就禁止民眾入內，許多現況正在改變中。

口罩 新竹 台中市

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