爭取前瞻計畫1.8億元 竹市府改善左岸、新竹漁港等

新竹市政府致力打造近距離親水環境，今宣布已成功向中央爭取基礎建設計畫「水環境建設」1.8億元經費，將改善新竹左岸生態環境，進行系統性調查、建檔生態資料、規劃棲地保存，於隆恩圳千甲段、何姓溪滯洪池生態教育場域建置綠帶，並改善新竹漁港南側的基礎建設。

市長林智堅說，市府歷年來透過爭取水環境經費，已成功再造左岸、新竹漁港等處，本次核定經費將延續過去建設，持續升級左岸生態及漁人碼頭周邊，為民眾提供兼具生態、教育及休憩等多功能優質的親水環境。

本次前瞻計畫爭取經費將挹注左岸改造與新竹漁人馬頭兩部分，環保局長江盛任表示，左岸改造為「新竹左岸生態情報地圖及環境教育網絡建置計畫」，將進行歷史與生態的補充調查及監測，蒐集完善生態圖資，期待未來成為全國生態資訊資料庫。另有「新竹左岸生態環境與棲地改善工程計畫」，將保存現有生態棲地、復育亮點物種並建置濱水生態廊道，再現新竹左岸自然純樸的景緻。

至於左岸計畫延伸的隆恩圳及何姓溪滯洪池生態教育場域，工務處長吳堂安指出，隆恩圳千甲段流經取水口公園、兒童探索館、國際展演中心，本次計畫將以隆恩圳為主軸，利用周邊水岸現有的地形及水圳條件，設計親水生態護坡及生態綠步道。何姓溪滯洪池生態教育場域則將致力於恢復當地生態的多樣性，並建置環湖步行動線和輕便車道，讓滯洪池兼具景觀、教育功能。