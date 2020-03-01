快訊

日本現恐慌式搶購！超市糧食全掃清 網友：這是打仗嗎？

拒送醫院便當 正忠排骨飯上午聲明道歉　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹縣賞櫻人潮爆滿 民宿業者：開業18年第一次遇到

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
新竹縣五峰鄉民宿業者表示，碰上228連假，不只等候停車位須超過3小時，早上7點開門，6點門口己有150輌車等著排隊入園，「開業18年頭一次碰到」。圖／翻攝自山上人家森林農場臉書粉絲頁
新竹縣五峰鄉民宿業者表示，碰上228連假，不只等候停車位須超過3小時，早上7點開門，6點門口己有150輌車等著排隊入園，「開業18年頭一次碰到」。圖／翻攝自山上人家森林農場臉書粉絲頁

近期受到新冠肺炎影響，日本、韓國賞櫻行程統統喊停，因此國人選擇前往台灣各地賞櫻，包含新竹縣賞櫻勝地五峰、尖石也都有大批人潮車潮，位於五峰鄉民宿業者山上人家森林農場已連日在粉絲頁上告知民眾，假日山上都塞車，請民眾配合工作人員指示，這幾天不只是櫻花盛開的最佳賞花時間，也碰上228連假，不只等候停車位須超過3小時，業者表示，早上7點開門，但6點門口己有150輌車等著排隊入園，「開業18年頭一次碰到」。

媲美武陵農場的司馬庫斯也因綿延數百公尺的櫻花隧道，讓台北來的旅客稱讚開車4小時也值得，也有網友透露前往司馬庫斯的途中，還有萬里山園、財伯觀光果園2個賞櫻秘境。司馬庫斯部落櫻花品種目前包含原生山櫻花、八重櫻、普賢象櫻、霧社櫻、 吉野櫻、關山櫻、松月櫻等，前往朝聖的旅客稱讚「完全不輸日本」。

前往司馬庫斯的民眾注意交通管制範圍為司馬庫斯產業道路竹60線39.5K起，管制時間為一般車輛 (四輪以上)可上山時間12:40以前、15:00以後，可下山時間14:00以前、16:20以後。

新竹縣五峰鄉民宿業者表示，碰上228連假，不只等候停車位須超過3小時，早上7點開門，6點門口己有150輌車等著排隊入園，「開業18年頭一次碰到」。圖／翻攝自山上人家森林農場臉書粉絲頁
新竹縣五峰鄉民宿業者表示，碰上228連假，不只等候停車位須超過3小時，早上7點開門，6點門口己有150輌車等著排隊入園，「開業18年頭一次碰到」。圖／翻攝自山上人家森林農場臉書粉絲頁

司馬庫斯 賞櫻 櫻花

延伸閱讀

陽明山櫻花接力開 花蓮壽豐鄉也有祕境

民宿結合小農 拚轉型找生機

福壽山農場 像東京鐵塔下賞櫻

南投櫻花、彰化風鈴木開花了

相關新聞

竹縣賞櫻人潮爆滿 民宿業者：開業18年第一次遇到

近期受到新冠肺炎影響，日本、韓國賞櫻行程統統喊停，因此國人選擇前往台灣各地賞櫻，包含新竹縣賞櫻勝地五峰、尖石也都有大批人...

自由車環台桃園站明比賽 鄭文燦取消領旗

國際自由車環台賽「桃園市站」明天登場，桃園市政府配合防疫，市長鄭文燦取消領旗儀式及市府前表演活動，明天上午9時30分鳴槍...

竹縣府今年增6處文化健康站 桃山國小清泉站4月揭牌　

長照服務2.0深入部落，縣長楊文科於尖石鄉、五峰鄉及關西鎮共12村里增設文化健康站，並爭取到行原住民委員會109年計畫「...

全家出遊好難得 A4經典照片集促進親子關係

苗栗家扶中心去年兒童及少年家庭處遇服務方案，辦理2場親子營活動，個案家庭難得全家出遊，還收到家扶中心量身打造的貼滿1張A...

竹縣鼓勵學童閱讀 集點換禮物

新竹縣文化局圖書館及13鄉鎮市圖書館推出「知知鼠愛閱讀」兒童悅讀集點卡，今起凡是97年9月1日以後出生的學童，憑借書證可至縣內各圖書館領取集點卡，每人限領1張，鼓勵學童與家長一起參與悅閱讀系列活動，即可獲得點數，集滿10點以上可獲得文具禮品，活動至12月31日止。

螺絲裸露 竹南親子公園明檢討

苗栗縣竹南獅山親子公園3月9日啟用，228連假開放體驗，首日湧入超過6千人次，但遊客反映火炎山地景滑梯有的滑道口太寬、攀爬網出現螺絲裸露等問題，縣府水利處彙整意見後明天檢討改善；桃園市中壢區青埔市民活動中心地景遊戲場的滑梯，也有民眾反映溜下來沒緩衝空間易受傷，區公所將研擬保護措施。

竹縣第2家 東正公托家園今啟用

新竹縣溪南地區第1個公共托育家園位於竹東鎮東正社區，今天啟用，縣府社會處指出，設籍竹縣、出生滿2足月至未滿2足歲者皆可報名，2月3日已完成入托公開抽籤，後續仍開放家長報名備取名額。

站崗30年 通霄彩繪煙囪昨拉倒

苗栗通霄發電廠的彩繪煙囪是通霄人的共同記憶，電廠除役的第3號複循環機組煙囪，昨天傍晚拆除拉倒，原有6座大煙囪，總計拆除3座，結束近30年忠實站崗任務。

防疫超前部署 桃社區自主演練

新冠肺炎疫情續增溫，桃園確診病例近日從1例增至3例，桃園市防疫採超前部署，昨下午首度舉行社區自主防疫演練，由里長系統組成自主防疫編組，實兵操演關懷、隔離與後送等流程，市長鄭文燦認為肺炎傳染力強，且疫情變化大，「不可能永遠零感染」，要朝備災、減災方向努力，桃市府將增開防疫會議至每周4次，強化掌握應變。

苗栗愛轉來 平權遊行延至10月

苗栗縣一群在地青年去年發起第一屆「苗栗愛轉來」平權遊行，當時有兩千多人參與，今年第二屆遊行活動原訂5月，受新冠肺炎疫情影響延到10月2日在苗栗市舉辦，昨舉行志工招募說明會，邀請支持兩性平權的朋友們一同參與「照亮苗栗性平之路」。

跟進北捷拒載發燒客？ 桃捷：機捷依中央規範處理

台北捷運今天宣布今天起在捷運台北車站2號出口試辦紅外線熱顯像儀，若發現旅客體溫異常超過37.5度將拒載，肩負國際機場聯外...

通霄人共同回憶 發電廠舊3號機彩繪煙囪海豚拆除

通霄發電廠的彩繪煙囪，是通霄人的共同記憶，通霄發電廠已除役的第3號複循環機組煙囪，今天傍晚廠方展開拆除拉倒作業，舊3號機...

熱門新聞

黃金大道火了！芬園5公里黃花風鈴木大爆發

北捷增設紅外線熱像儀 旅客37.5度將拒載

遭歧視？護理師租屋訂便當遭拒 心酸誰人知？

台灣之光！阿里山櫻花季宣傳片 獲日本國際影像節大獎

3月2日起進部立基隆醫院 得刷健保卡填風險評估表

跟進北捷拒載發燒客？ 桃捷：機捷依中央規範處理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。