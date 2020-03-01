竹縣賞櫻人潮爆滿 民宿業者：開業18年第一次遇到

近期受到新冠肺炎影響，日本、韓國賞櫻行程統統喊停，因此國人選擇前往台灣各地賞櫻，包含新竹縣賞櫻勝地五峰、尖石也都有大批人潮車潮，位於五峰鄉民宿業者山上人家森林農場已連日在粉絲頁上告知民眾，假日山上都塞車，請民眾配合工作人員指示，這幾天不只是櫻花盛開的最佳賞花時間，也碰上228連假，不只等候停車位須超過3小時，業者表示，早上7點開門，但6點門口己有150輌車等著排隊入園，「開業18年頭一次碰到」。

媲美武陵農場的司馬庫斯也因綿延數百公尺的櫻花隧道，讓台北來的旅客稱讚開車4小時也值得，也有網友透露前往司馬庫斯的途中，還有萬里山園、財伯觀光果園2個賞櫻秘境。司馬庫斯部落櫻花品種目前包含原生山櫻花、八重櫻、普賢象櫻、霧社櫻、 吉野櫻、關山櫻、松月櫻等，前往朝聖的旅客稱讚「完全不輸日本」。