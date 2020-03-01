自由車環台桃園站明比賽 鄭文燦取消領旗

國際自由車環台賽「桃園市站」明天登場，桃園市政府配合防疫，市長鄭文燦取消領旗儀式及市府前表演活動，明天上午9時30分鳴槍後熱身，前往桃園藝文展演中心展開賽程，市警局交通大隊長林樹國今天上午表示，自由車環台賽桃園市站，全程途經7個分局，市警局動員警方、民力1000人進行管制交通，選手行經路段，呼籲用路人配合。

今年進入第10年的國際自由車環台賽「桃園市站」，來自世界各國24支菁英隊伍參賽，選手人數約192名，全程由國際媒體隨行拍攝，規模盛大，參賽自行車選手從桃園市政府出發熱身，自桃園區藝文展演中心正式展開桃園站競賽路線，途經台4、61、15、66、3、3乙、4、7線道，終點復興區角板山仁愛停車車，全長123﹒27公里，途經桃園市桃園、大園、觀音、新屋、平鎮、大溪、復興等10個行政區。