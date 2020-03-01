竹縣府今年增6處文化健康站 桃山國小清泉站4月揭牌　

長照服務2.0深入部落，縣長楊文科於尖石鄉、五峰鄉及關西鎮共12村里增設文化健康站，並爭取到行原住民委員會109年計畫「文化健康站實施計畫」核定，今年再增設6站文健站，共計15站，補助每年營運3100萬元，其中設於桃山國小校內的清泉文健站將於4月底揭牌，成為北區第一處「老幼共學」照顧環境。

根據竹縣府民政處今年1月底統計資料，竹縣原住民人口數共計2萬1849人，其中原住民族長者人口數為3546人，佔總原住民人口數16%，由於部落福利與醫療資源缺乏、照顧服務人力不足等不利因素，楊文科表示，推動「一村一文健站」預計共設置15站，以實際群聚現況、居住分布、地理位置，及原民長者實際照顧需求設置，盼讓長照服務保障原住民。

文健站實施對象為55歲以上健康、亞健康、衰弱原住民長者、輕度失能長者等，原民處表示，文健站將提供老人照護服務，項目包括簡易健康服務、延緩老化失能活動、營養餐飲服務、電話問安及居家關懷服務、生活及照顧諮詢服務等，今年預計新設文健站包括尖石鄉田埔、石磊、馬胎、五峰鄉清泉、大隘、部落及竹東天主堂等。