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全家出遊好難得 A4經典照片集促進親子關係

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗家扶中心去年辦理宣導活動等兒童及少年家庭處遇服務方案，結案31戶、45名兒童少年。圖／本報資料照片
苗栗家扶中心去年辦理宣導活動等兒童及少年家庭處遇服務方案，結案31戶、45名兒童少年。圖／本報資料照片

苗栗家扶中心去年兒童及少年家庭處遇服務方案，辦理2場親子營活動，個案家庭難得全家出遊，還收到家扶中心量身打造的貼滿1張A4紙的照片集，共同經驗的美景趣事，都成了親子回味與話題，促進彼此關係，好期待下次全家出遊。

苗栗家扶中心公布去年兒童及少年家庭處遇服務方案成果，共服務100戶、130名兒少，新案41戶、49名兒少，疏忽個案32人最多，占65.3%，其次虐待或不當管教14人，占28.6%；結案31戶、45名兒少，服務時間超過2年有13人，占41.9%最多，可知個案的改變及家庭關係調整，並非短時間可以改善的，至於結案原因，個案自我保護能方提升，及主要照顧者親職功能明顯提升，各有9案分占26.5%最多。

家扶中心提供個案服務，其中，辦理2場親子營活動，安排新竹縣六福村、宜蘭縣三富農場出遊，家扶中心從回饋問卷發現，親子都很喜觀參加，不少家庭表示唯有參加家扶中心的活動，才能全家一起出遊，並透過規畫營隊促進互動，檢視處遇成果，協助建立關係，活動結束並提供照片集，親子回味津津樂道。

此外，辦理家長、兒少團體輔導工作，及連接「用愛包圍服務方案」，根據個案需求，透過家庭夥伴協助，許多家庭改善居家環境，青少年學會整理房間衣物，及煮食簡單餐點等自我照顧。

另，家扶中心在社區、校園辦理兒少保護宣導活動，推動「不閉打小孩」親子快樂5步驟，「不」要生氣、「閉」上眼睛、「打」給家扶、擁抱「小」孩10秒鐘、與「孩」子大笑10聲，提醒家長緩和當下情緒，後續再與孩子理性互動，避免因失控而造成難以抹滅的傷害。

家扶中心 親子

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