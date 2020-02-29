桃園市府駁29日封城假消息
網路上傳出一則「桃園市政府29日將實行管制封城」，桃園市政府新聞處今晚表示，完全是假消息，呼籲民眾不要轉傳，以免觸法。
桃園市政府新聞處晚間發布訊息指出，有關網路近來出現偽造「桃園市政府武漢肺炎防疫措施」公文，聲稱桃園市政府將於29日實行管制封城等，還偽造至新聞媒體臉書，市府駁斥「這是假消息」，市府並未有此公文。
新聞處長詹賀舜呼籲民眾不要轉傳，以免觸法，同時提到散布謠言不實訊息，最重處3年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣300萬元以下罰金，市府已經請警察局查辦。
詹賀舜指出，武漢肺炎疫情嚴峻，相關的假消息也越來越多，市府會運用市府網站、市長臉書與桃園事臉書粉絲頁與Line官方帳號等管道宣布正確疫情資訊，讓市民安心。
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