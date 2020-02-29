桃園市府駁29日封城假消息

桃園市政府青年事務局在桃園藝文特區打造的G10貨櫃市集改變營運型態，邀來青年職人駐村，8個美食貨櫃變身小型工作室並於228連假亮相，假日限定的手工藝課程，包含乾燥花、黏土、羊毛氈、絹版印刷等DIY主題，有濃濃文青療癒風，展演空間則邀來街頭藝人演出，讓大家感受貨櫃市集的新魅力。

2020-02-29 00:03