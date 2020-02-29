通霄人共同回憶 發電廠舊3號機彩繪煙囪海豚拆除

通霄發電廠的彩繪煙囪，是通霄人的共同記憶，通霄發電廠已除役的第3號複循環機組煙囪，今天傍晚廠方展開拆除拉倒作業，舊3號機彩繪圖案是海豚，傍晚6點32分「拉倒」。通霄發電廠設有6座大煙囪，其中兩座分別在108年10月26日、109年2月18日畫下休止符，結束近30年忠實站崗，未來將肩負中部地區及全台穩定供電的重大任務交棒給新1、2、3號機組，象徵新的時代來臨。

高達120公尺舊煙囪，煙囪上的彩繪圖案代表通霄鎮特色，舊1號機彩繪圖案是歡迎光臨通霄鎮、舊2號機彩繪圖案是飛牛牧場，與今天傍晚拆除的舊3號機西濱海洋園區的海豚。

關於拆廠作業，通霄發電廠指出，由副廠長召集相關技術組，每周定期討論與追蹤相關事宜，舊煙囪底寬14公尺、高120公尺，舊1號機煙囪因為拆卸作業空間侷限，採用切割工法，像甜甜圈似的一圈一圈切割後，再以大型吊具吊掛到地面碾碎後清運，在109年2月18日拆除完成。

舊2號機煙囪以傾倒方式，在108年10月26日下午5點50完成平放拆卸作業；這次拆除舊3號機煙囪，在今天（109年2月29日）下午5點半展開拆卸，傍晚6點32分正式「拉倒」，拆卸工法與舊2號機煙囪相同，採伐樹原理，在煙囪底部開鑿高10公尺，長度超過煙囪底部圓周一半的開口，利用煙囪自體重量下壓而傾倒，在相對落點設置三組緩衝堆用以吸收倒下的衝擊，防止物體飛濺。

通霄發電廠指出，保障電力系統安全調度報經台電公司中央調度室，同意全廠機組降為原發電量一半運轉，在防止粉塵汙染方面，作業前先行地面灑水固定粉塵，煙囪拆除時配置四台灑水車，在煙囪卸倒時，立即灑水抑塵，防止煙塵擴散。

通霄發電廠的彩繪煙囪，是通霄地標，是通霄人的共同回憶，彩繪煙囪經常出現台電通霄場舉辦的寫生比賽作品。