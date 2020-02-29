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公七公園管理不當？ 民眾：滑梯危險與沒樹蔭水池髒

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
民眾指出，公七的植栽幾乎生長不易，樹蔭少得可憐，之前種的台灣欒樹枯死，也未見相關單位移植處理。記者高宇震／攝影
民眾指出，公七的植栽幾乎生長不易，樹蔭少得可憐，之前種的台灣欒樹枯死，也未見相關單位移植處理。記者高宇震／攝影

位於桃園市中壢區青埔公七公園的青埔市民活動中心結合地景遊戲場，前年啟用以來，受親子喜愛，尤其是假日的傍晚，園內最受小朋友歡迎滑道長11.36公尺的磨石大溜滑梯，幾乎排滿人潮。民眾徐先生向市議員謝美英反映，滑梯有三道，最長那一道因為直接下來沒有緩衝，大人小孩用手支撐，一不小心可能傷到手肘。

謝美英昨天前往現場會勘，她建議中壢區公所，該處緩衝區的長度及使用材料可以再斟酌，以最快、最簡易、最安全的方式，讓大人小孩在公園可以放心地玩。

中壢區公所表示，之前已在滑梯與地面高低差部分補上軟墊，近期會再派人前往會勘，另有民眾反應，滑梯較寬，小朋友若以非正常姿勢溜下，很容易與其他小朋友撞上，因此在滑梯兩側加上黃色保護墊，目前也仍在研擬更好的保護措施。

徐先生也指出，公七的植栽幾乎生長不易，樹蔭少得可憐，之前種的台灣欒樹枯死，也未見相關單位移植處理。市議員謝美英表示，公園植物樹種需專業評估栽種，日後，中壢體育園區開始興建，若有合適樹種不妨直接移置過來，避免新樹長不出來，卻又法無法保存大樹。尤其是桃園市的樹木銀行幾乎客滿，市府若能從這個方向思考，讓大樹移置到新的綠地，既省下公帑又能符合民意。

養公處公園綠地科表示，有專家指出青埔地區土壤主要以紅土、軟礫石組成，不適合植栽，最近與廠商合作，將於5月移植2株台灣原生的茄苳樹到園內。當初規劃公園時，多數民眾希望以草原為主體建造兒童遊樂區，因此未來會選擇於公園周圍領航南路及青商路兩處補植，不會在公園中央種樹。

另外，公七公園上有兩個池子，已出現青苔及垃圾，居民羅小姐呼籲市府，天氣漸漸炎熱，為了避免蚊蟲滋生，應該定期清汙整理，不要等到登革熱好發的季節，才又想到防止病媒蚊。

對此，公園綠地科表示，此處原被規劃為綠地，當時公所準備蓋活動中心時，水務局要求興建具有補償功能的設施，而建造此具儲水功能的治洪池，養工處也規劃放入孔雀魚、水草，做成生態池。近期將會派人處理，避免孳生蚊蟲。

民眾反應，公七公園有兩個池子，已出現青苔及垃圾。記者高宇震／攝影
民眾反應，公七公園有兩個池子，已出現青苔及垃圾。記者高宇震／攝影
民眾反映公七公三道滑梯中最長那一道，因為直接下來沒有緩衝，大人小孩用手支撐，一不小心可能傷到手肘。圖／謝美英服務處提供
民眾反映公七公三道滑梯中最長那一道，因為直接下來沒有緩衝，大人小孩用手支撐，一不小心可能傷到手肘。圖／謝美英服務處提供
民眾反應，公七公園有兩個池子，已出現青苔及垃圾。記者高宇震／攝影
民眾反應，公七公園有兩個池子，已出現青苔及垃圾。記者高宇震／攝影

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