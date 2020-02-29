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影／照亮苗栗性平之路 「多元性別・共樣共好」

聯合報 / 記劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣一群在地青年去年發起「苗栗愛轉來」平權遊行，今年遊行改到10月舉辦，苗栗縣青年議員黎煥強（左一）、曾玟學（左二）、徐筱菁（右一）與陳光軒（右三）今天出席志工招募會與記者會。記者劉星君／攝影
苗栗縣一群在地青年去年發起「苗栗愛轉來」平權遊行，今年遊行改到10月舉辦，苗栗縣青年議員黎煥強（左一）、曾玟學（左二）、徐筱菁（右一）與陳光軒（右三）今天出席志工招募會與記者會。記者劉星君／攝影

苗栗縣一群在地青年去年發起第一屆「苗栗愛轉來」平權遊行，當時有兩千多人參與，今年第二屆遊行活動原訂5月，考量新冠肺炎疫情，延到今年10月2日在苗栗市舉辦，今舉行活動開跑記者會與志工招募說明會，邀請支持兩性平權的朋友們一同參與「照亮苗栗性平之路」。

今天活動記者會、志工招募說明會上，苗栗縣議員黎煥強、陳光軒、曾玟學與徐筱菁都到場支持，現場舉行座談「2020愛在瘟疫蔓延時。在苗栗看見多元性別」。

苗栗愛轉來協會理事長沙彥羲說，比利時在2003年同婚合法時，民眾支持率約35％，比台灣支持率還低。17年後，現在比利時同婚支持率穩定在85％，台灣是人權立國，性別平權概念只會往前不會退步，他也提醒，曾發出反同言論的苗栗縣政治人物，不要成為史書的反教材。

2019年5月台灣同婚合法化，全台有2939對同性伴侶結婚，苗栗縣有50多對，第二屆苗栗愛轉來平權遊行媒體組長夏立民說，同婚合法後，苗栗結婚同志伴侶，其中也有伴侶即將透過收養或是國外代孕方式生養下一代，不分性別氣質、性傾向的苗栗人和多元家庭，一同為美麗家鄉努力奉獻著。

沙彥羲說，今年遊行主題「多元性別・共樣共好」，爭取同性婚姻與異性婚姻平等權利之路，希望苗栗可以看見LGBT+的多元樣貌，我們身邊就有L女同志、Ｇ男同志、Ｂ雙性戀、Ｔ跨性別，＋其他等各種認同。「共樣」是客語同樣的意思，客語有5種腔調，不管說哪一種客家語都是客家人，不管是什麼認同都「共樣」，同樣應獲得尊重。

苗栗愛轉來協會前身是「苗栗愛轉來平權遊行小組」，由關心婚姻平權，在地文化發展與環境議題等不同的青年組成，他們為了故鄉「硬頸」發聲。遊行也由時代力量苗栗縣黨部、婚姻平權大平台共同協辦，結合政治和民間參與，一同描繪苗栗的幸福未來，今年遊行號召志工參與：https://forms.gle/QXLExPZbuVrvBYxf7。

苗栗縣一群在地青年去年發起苗栗愛轉來平權遊行，今年原訂5月舉辦，受到疫情影響改在今年10月舉辦，今舉行志工招募說明會。記者劉星君／攝影
苗栗縣一群在地青年去年發起苗栗愛轉來平權遊行，今年原訂5月舉辦，受到疫情影響改在今年10月舉辦，今舉行志工招募說明會。記者劉星君／攝影

婚姻平權 苗栗縣 同婚

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