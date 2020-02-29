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推動節電 苗栗縣首次節電參與式預算、11項提案出爐  

聯合報 / 記劉星君／苗栗縣即時報導
苗栗縣首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，參與的民眾共提出11案，針對苗栗縣用電量較高的地區、行業提出不同節電方法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，參與的民眾共提出11案，針對苗栗縣用電量較高的地區、行業提出不同節電方法。圖／苗栗縣政府提供

「咱的預算，咱來決定！」苗栗縣首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，參與的民眾共提出11案，針對苗栗縣用電量較高的地區、行業提出不同節電方法，提案將在3月1日在國發會「公共政策網路參與平台」展覽。苗栗縣工商發展處指出，透過民眾參與，不僅對公共資源分配扮演更直接角色，藉由溝通討論，將民間創意導入公部門，激發更有活力的公民參與過程。

苗栗縣政府工商發展處本月23日舉辦提案工作坊，參與民眾經過熱烈討論，提出11案，包括「降低公寓大廈住宅公共用電」、「省電賺錢我第一」降低小商家的用電；「呼朋引伴出外趣」鼓勵縣民走出戶外；「節電添手團」，汰換老舊耗電電器，提升用電效率安全。

提案還有「提升苗栗民眾節電觀念」，舉辦節電知識宣導；「家庭工廠節電」，解決苗栗家庭工廠耗電問題，調查家庭工廠現況，擬定計畫與汰換原則等；「提高汰換節電設備誘因」，補助使用智能感燈與LED燈具等；「整體電力系統結構調整」，提升用電效率；「有感獎勵」，透過實際節電量分配點數，點數可到超商等兌換民生用品等；「節電賺錢在我家，深入社區宣導節電資訊」；「節電達人讚出來，呼朋引伴節電趣」。

苗栗縣工商發展處指出，「節電參與式預算」11項提案，有鄉親特別針對苗栗縣用電量較高的地區及行業提出的節電做法，提案將在3月1日在國發會「公共政策網路參與平台」公開展覽1個月，並從4月1日到4月30日開放網路投票

民眾可至「公共政策網路參與平台（https://join.gov.tw）」點選「參與式預算」/「苗栗縣」「提案投票」/「2020」/「苗栗節電參與式預算系列活動-提案公告」，即可參閱各提案內容，此次執行總經費200萬，目前各提案預算經費皆50萬，預計票選4案，作為此次節電參與式預算後續執行方案。

歡迎年滿16歲以上，且在苗栗縣設籍、居住、就業或就學的民眾踴躍參與投票，為鼓勵鄉親熱情投票，參與投票即可參加抽獎，總獎金3萬元，最大獎為空氣清淨機。

苗栗縣首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，參與的民眾共提出11案，針對苗栗縣用電量較高的地區、行業提出不同節電方法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，參與的民眾共提出11案，針對苗栗縣用電量較高的地區、行業提出不同節電方法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，參與的民眾共提出11案，針對苗栗縣用電量較高的地區、行業提出不同節電方法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，參與的民眾共提出11案，針對苗栗縣用電量較高的地區、行業提出不同節電方法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，參與的民眾共提出11案，針對苗栗縣用電量較高的地區、行業提出不同節電方法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，參與的民眾共提出11案，針對苗栗縣用電量較高的地區、行業提出不同節電方法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，參與的民眾共提出11案，針對苗栗縣用電量較高的地區、行業提出不同節電方法。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，參與的民眾共提出11案，針對苗栗縣用電量較高的地區、行業提出不同節電方法。圖／苗栗縣政府提供

節電 苗栗縣 投票

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