竹縣推廣兒童閱讀 3月1日起悅讀集點活動開跑

新竹縣文化局圖書館及13鄉鎮市圖書館，推出「知知鼠愛閱讀」兒童悅讀集點卡，鼓勵小朋友與家長一起參與悅閱讀系列活動，即可獲得點數，集滿10點以上可獲得文具禮品，活動至今年12月31日止。

縣長楊文科表示，為培養兒童閱讀風氣，文化局今年以生肖鼠年命名「知知鼠愛閱讀」為年度主題，搭配書籍借閱冊數累積及參與縣內各公共圖書館有趣閱讀推廣講座，累積點數兌換獎勵品的獎勵，鼓勵兒童持續性閱讀及接觸圖書館多元閱讀活動。

文化局表示，自3月1日起凡是97年9月1日以後出生的學童，憑借書證可至本縣各圖書館領取集點卡，每人限領1張。

此次系列活動，悅讀小達人為小朋友可以到各鄉鎮圖書館借閱3-6冊兒童書，即獲得1點；參與爹地媽咪說故事活動，能聽故事還能獲得1點；娃娃i畫畫限學前幼兒，可至各鄉鎮圖書館領取圖畫稿，圖畫完成可至櫃台蓋集點章1點，每人每月限領1次；悅讀i報報限國小學童，可至各圖書館領取作文稿，寫稿完成可至櫃台蓋集點章2點，每人每月限領1次。

另外，家中有0至5歲幼童的家長們，閱讀禮袋活動也將在7至12月辦理，凡有106年1月1日(含)以後出生嬰兒，未領過閱讀禮袋、設籍新竹縣的家庭，在活動開始後，可持戶口名簿至各鄉鎮圖書館，為孩子辦理人生第一張借書證並借閱3本以上的童書，即可領取閱讀禮袋，每人限領1份。

提醒民眾，近期因應新冠肺炎疫情，文化局請各鄉鎮圖書館第一線工作人員配戴口罩，並要求館員落實館內消毒，也呼籲民眾勤洗手、注意身體健康。防疫期間避免至人多聚集之地，歡迎大家多使用公共圖書館電子書資源(https://ebook.nlpi.edu.tw/)，線上看書充實新知。