竹南獅山親子公園試體驗 單日湧入5、6千人次

苗栗縣第二座親子公園「竹南獅山親子公園」，228連假期間邀請民眾試體驗，28日開放當天就湧入超過6千人次來體驗，竹南獅山親子公園兩層樓高的火炎山地景溜滑梯、瓢蟲溜滑梯等多達11項遊樂設施，試體驗期間也發現需要改善地方，包括火炎山地景溜滑梯其中一個滑梯開口太寬，現場擺放三角錐，之後會再加裝扶手，水利處會彙整相關意見後，周一檢討細部改善，3月9日正式開放。

竹南獅山親子公園以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，綜合頭份的山、竹南的林雙核心地景，主要遊戲設施火炎山地景溜滑梯，全台唯一約2層樓高的過山洞磨石子溜滑梯，搭配多條4公尺高山丘溜滑梯和蜘蛛網狀攀爬網，現場還有適合幼童的共融鞦韆、瓢蟲綠丘溜滑梯、旋轉飛輪，造型可愛蘑菇廁所、蜂巢洗腳池。

今天上午8點不到，現場聚集許多家庭帶著小朋友一同來體驗，小朋友開心的從火炎山地景溜滑梯溜下來，直呼「好快！好刺激！超好玩！」；現場也聚集許多攤販，苗栗縣水利處長楊明鐃說，公園之後會交由竹南鎮公所維護管理，會請公所加速標租攤位區，之後集中管理，這兩天請現場同仁要求攤販不要進入遊戲區。

228開放民眾試體驗，現場估計同時在公園內約有700人，乘以8小時來看，昨開放首日湧進5、6千人次；苗栗縣議員黎煥強昨也帶著兩個就讀小學的女兒來體驗，黎煥強觀察，火炎山溜滑梯其中一個滑梯道口較寬，若同時兩個小朋友一起滑，恐造成危險，現場也擺放三角錐。楊明鐃說，之後會加裝扶手。

黎煥強說，火炎山溜滑梯內景觀造型，因為現場有小朋友爬上火炎山景觀，現場已經拉起封鎖線，建議在該景觀造型設施加裝網子，增加安全，又可以保有原本的透光性。

另外，火炎山溜滑梯滑下來後，現場保護墊設置紅色，黎煥強說，紅色區是讓溜滑梯溜來後的緩衝，但許多家長站在滑梯出口徘徊、拍照，建議縣府未來做成黃色警示，更加醒目。

火炎山溜滑梯後方的攀爬網，黎煥強說，現場發現攀爬網連接處出現螺絲裸露，相關零件的設置保護要更加注意；另外火炎山溜滑梯前方的攀爬木繩索應該要固定好。

由於火炎山溜滑梯高度高，水利處提醒，要七歲以上學童才能玩，溜滑梯的緩衝段及跌落高度都經過SGS檢驗，每一道特色及速度不同，家長與小朋友們可以自行選擇適合的玩樂。