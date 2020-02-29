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竹縣第二所公托家園3/1啟用 家長仍可報名備取名額

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
繼新竹縣首座公共托育家園落腳新竹縣政府，位於竹東鎮的東正社區的第2所公托家園也即將在3月1日正式啟用。記者陳斯穎／攝影
繼新竹縣首座公共托育家園落腳新竹縣政府，位於竹東鎮的東正社區的第2所公托家園也即將在3月1日正式啟用。記者陳斯穎／攝影

新竹縣首座公共托育家園落腳新竹縣政府後，竹東鎮東正社區第2所公托家園也即將在3月1日正式啟用，縣府社會處指出，只要設籍竹縣、出生滿2足月至未滿2足歲者皆可報名，入托公開抽籤手續已於2月3日完成，後續仍開放家長報名備取名額。

縣長楊文科表示，新竹縣人口數56萬4296人，平均年齡約39歲，是全台22縣市排名第三的年輕城市，0至3歲孩童約5400人，為讓年輕人「願婚、樂生」，並提供友善、優質、平價的托育服務、支持家庭照顧兒童、減輕家長經濟負擔、安心工作，縣府不僅加碼發放新生兒營養補助，還請社會處盤點縣內閒置的公共空間，陸續建置公共托育家園及公立托嬰中心。

社會處指出，東正社區公托家園委由台灣新願社會福利服務協會承辦，地點鄰近台68快速道路交流道、下公館派出所旁，交通方便又安全。目前正取的12名幼兒分別來自竹東、竹北、橫山、五鄉等鄉鎮，近日家長也已帶著孩子認識環境及人生中的第一位老師，另外有7名幼兒報名備取，若有幼兒離托出缺，將依備取名單依序通知入托。

社會處長李國祿指出，縣內社區公共托育家園每個孩子每月收費訂為1萬2000元，若送托家長符合托育補助申領資格，每月可獲得3000至7000元的補助。第一期選定的2處公共托育家園都已啟用，後續將再爭取中央補助，在竹東國小、竹北婦幼館、湖口分駐所舊辦公廳舍、新埔代表會舊辦公廳舍等處所規畫社區公共托育家園，讓家長除了私立托嬰中心及居家保母外有新的選擇。

東正社區公托家園目前正取的12名幼兒分別來自竹東、竹北、橫山、五鄉等鄉鎮，近日家長也已帶著孩子認識環境及人生中的第一位老師。記者陳斯穎／攝影
東正社區公托家園目前正取的12名幼兒分別來自竹東、竹北、橫山、五鄉等鄉鎮，近日家長也已帶著孩子認識環境及人生中的第一位老師。記者陳斯穎／攝影

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