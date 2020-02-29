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職人進駐桃園G10貨櫃市集 228連假飄文青手作風

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
貨櫃市集一隅由「尤朵拉小屋」負責人藍申樺進駐，她在貨櫃內開設甜點黏土DIY課程，巧手用黏土就能捏製馬卡龍、奶油、草莓的甜點擺飾，相當療癒。記者張裕珍／攝影
貨櫃市集一隅由「尤朵拉小屋」負責人藍申樺進駐，她在貨櫃內開設甜點黏土DIY課程，巧手用黏土就能捏製馬卡龍、奶油、草莓的甜點擺飾，相當療癒。記者張裕珍／攝影

桃園市政府青年事務局在桃園藝文特區打造的「G10貨櫃市集」改變營運型態，最近邀來青年職人駐村，8個美食貨櫃改造成小型工作室在228連假亮相，假日限定的手工藝課程，包含乾燥花、黏土、羊毛氈、絹版印刷等手作DIY主題，有濃濃文青療癒風，貨櫃外的開放展演空間則邀來街頭藝人演出，歡迎民眾感受貨櫃市集的新魅力。

市府青年局依輕食飲料、文創手作、生活日常、友善環境等4大類型招募青年職人與手作達人進駐貨櫃打造G10職聚落，8名職人除了在營業時間內展售商品，也可運用平日時間於貨櫃內開設課程、累積作品，此次進駐類型多元，有手作羊毛氈、熱壓吐司、乾燥花藝、甜點咖啡、爬蟲手繪、刺繡品、翻糖捏塑、絹印等，每2個月會招募一次。

貨櫃市集一隅由「尤朵拉小屋」負責人藍申樺進駐，以黏土、翻糖捏塑教學見長的她，在貨櫃內陳列多樣以黏土製成的蛋糕、耳環、花藝品，看了賞心悅目，她也在貨櫃內開設甜點黏土DIY課程，巧手用黏土捏製馬卡龍、奶油、草莓的甜點造型擺飾。

藍過去在百貨公司從事黏土教學，她說，黏土可塑性高，除了捏塑卡通人物，也可捏製蛋糕、鬆餅等甜點造型，混合紅色、白色黏土可捏出粉嫩的馬卡龍，再運用牙籤、毛刷等工具，讓甜點外觀更為擬真，對孩子來說，可訓練手部力量、空間感與美感。

市府青年事務局綜合規劃科長黃泓家說，進駐職人將固定於每周末及國定假期開設DIY工作坊，以貨櫃內展售的商品為開課內容，包含乾燥花卡片、擬真甜點黏土、刺繡書籤、版畫絹印、羊毛氈筆套等，市府提供免費DIY體驗名額，民眾可事先上網報名。

至於G10貨櫃市集翻新後，本規畫每周假日會有不同主題活動，3月原訂推出「國際文化月」，邀請桃園在地東南亞獨立書店合辦擺攤，考量新冠肺炎疫情決定暫緩。

桃園市政府青年事務局在桃園藝文特區打造的「G10貨櫃市集」改變營運型態，最近邀來青年職人駐村，8個美食貨櫃改造成小型工作室於228連假亮相。記者張裕珍／攝影
桃園市政府青年事務局在桃園藝文特區打造的「G10貨櫃市集」改變營運型態，最近邀來青年職人駐村，8個美食貨櫃改造成小型工作室於228連假亮相。記者張裕珍／攝影
桃園市政府青年事務局在桃園藝文特區打造的「G10貨櫃市集」改變營運型態，最近邀來青年職人駐村，8個美食貨櫃改造成小型工作室於228連假亮相。記者張裕珍／攝影
桃園市政府青年事務局在桃園藝文特區打造的「G10貨櫃市集」改變營運型態，最近邀來青年職人駐村，8個美食貨櫃改造成小型工作室於228連假亮相。記者張裕珍／攝影
貨櫃市集一隅由「尤朵拉小屋」負責人藍申樺進駐，她在貨櫃內開設甜點黏土DIY課程，巧手用黏土就能捏製馬卡龍、奶油、草莓的甜點擺飾，相當療癒。記者張裕珍／攝影
貨櫃市集一隅由「尤朵拉小屋」負責人藍申樺進駐，她在貨櫃內開設甜點黏土DIY課程，巧手用黏土就能捏製馬卡龍、奶油、草莓的甜點擺飾，相當療癒。記者張裕珍／攝影
貨櫃市集一隅由「尤朵拉小屋」負責人藍申樺進駐，她在貨櫃內開設甜點黏土DIY課程，巧手用黏土就能捏製馬卡龍、奶油、草莓的甜點擺飾，相當療癒。記者張裕珍／攝影
貨櫃市集一隅由「尤朵拉小屋」負責人藍申樺進駐，她在貨櫃內開設甜點黏土DIY課程，巧手用黏土就能捏製馬卡龍、奶油、草莓的甜點擺飾，相當療癒。記者張裕珍／攝影
貨櫃市集一隅由「尤朵拉小屋」負責人藍申樺進駐，她在貨櫃內開設甜點黏土DIY課程，巧手用黏土就能捏製馬卡龍、奶油、草莓的甜點擺飾，相當療癒。記者張裕珍／攝影
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貨櫃市集一隅由「尤朵拉小屋」負責人藍申樺進駐，她在貨櫃內開設甜點黏土DIY課程，巧手用黏土就能捏製馬卡龍、奶油、草莓的甜點擺飾，相當療癒。記者張裕珍／攝影
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