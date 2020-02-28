桃園米干節豆干節延期 熱氣球嘉年華視狀況

桃園市長鄭文燦今天在防疫專案會議時表示，龍岡米干節、大溪豆干節因無時間性，直接延期辦理。至於熱氣球嘉年華有時間性，將視疫情趨緩再考慮是否辦理。

桃園市長鄭文燦今天主持防疫專案會議時表示，考量疫情趨勢，市府秉持超前部署原則，明天將率先規劃社區自主防疫演練，建立防疫組織，由里長擔任指揮官，鄰長及社區志工則負責宣導通報疫情及衛教資訊，未來也將安排桃園捷運、轄區內工廠等防疫演練，讓市民安心。

鄭文燦也說，考量武漢肺炎疫情群聚活動風險較高，桃園市龍岡米干節、大溪豆干節等大型活動因無時間性，將直接延期辦理。另外，桃園石門水庫熱氣球嘉年華因為有時間性，疫情如果到6月已趨緩，將再辦理，若未趨緩則取消或改用其他方式替代。