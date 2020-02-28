竹科寶山二期徵收 居民憂徵收價格過低組自救會

新竹科學園區管理局將辦理新竹科學園區（寶山用地）第二期擴建計畫，預計徵收面積91.65公頃，居民認為竹科管理局未提出合理的配套措施與補償價格，組成「竹科寶山二期徵收自救會」，今天下午在寶山鄉大崎集會所召開說明會，並提出「以符合市場行情的價格徵收」的訴求。對此，科管局回應，不論一期或二期都以市價辦理徵收為原則，原預定3月7日的二次公聽會則因配合防疫工作延期舉辦。

自救會會長范國柱指出，科管局將強勢徵收的二期用地近92公頃，影響數千人，寶山一期徵收了約32公頃土地，當時平均約以農地每坪2萬元、建地每坪8萬餘元價格徵收，但當初被徵收的鄉親都後悔了，因徵收價格低於市價，連鄰近鄉鎮農地價格都更高，「這樣的價格，外面哪裡還買得到地？」

自救會在此次說明會請鄉親填寫「是否同意第一期的徵收條件，以及是否同意被納入第二期徵收計畫」的調查表，蒐集民意後將提供給科管局參考，希望在二次公聽會前能夠獲得善意回應。

管管局副局長陳淑珠表示，科管局希望行政院在3月底前核定擴建計畫，原先預計3月7日舉行的二次公聽會，因配合防疫工作已取消，將視疫情決定何時舉辦。

對於鄉親擔心徵收價格過低，陳淑珠說，他們辦理徵收一定會在法律的許可範圍內盡量替鄉親爭取最大權益，而寶山用地擴建計畫不論一期或二期都以市價辦理徵收為原則，同時也從他們跟地主「協議價購」的金額，與縣府地評會所評定出的徵收價格，兩者中擇高價來辦理徵收，且同意「協議價購」的地主也額外給予獎勵金，每平方公尺多500元計算。