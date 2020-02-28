影／桃園大竹228紀念公園 背後記載當年遭「清鄉」慘況

桃園市政府今舉辦228事件73週年紀念活動，受難家屬林紀娘當年僅6歲，歷經時任中壢副鎮長的父親林煥榮遭逮捕、刑求，讓她深感政治黑暗；桃園市長鄭文燦表示，位處蘆竹大竹的228紀念公園，是因當地曾遭到「清鄉」受害慘重，而228看法與解釋很多元，最大共識為台灣邁向民主的分水嶺。

79歲的林紀娘父親林煥榮是228事件受難者，1946年林紀娘6歲時，林煥榮擔任中壢鎮副鎮長，隔年3月正值228發生期間，林煥榮被以「暴動嫌疑」罪名遭國軍逮捕羈押2個月並遭刑求。

林紀娘雖出生政治世家，但受228衝擊家族在政治上遭打壓，讓她有感「政治真的很黑暗」，一開始參加228活動時總是不斷哭泣，更對獨裁專制政府深惡痛絕，她也認為若沒經過228痛苦，台灣就沒有今天的民主自由。

鄭文燦表示，228是歷史的斷層、傷痕，跨越228不只要查明真相、追求責任，同時也用愛與和平精神，打造更包容民主尊重人權的國家；他也認為，228事件有很多不同解釋與看法，非常有共識的是台灣邁向民主化過程重要的分水嶺。

鄭表示，1980年代開始的愛與和平運動，讓大家重新把228禁忌打開，他自己在那個年代成長，研究不少228紀錄；鄭也提到，228和桃園有很密切關係，當年228導火線是賣菸的林江邁女士，而林出生桃園龜山。

228在全台蔓延時，時任蘆竹鄉長林元枝率領鄉親、學生佔領軍用機場搶奪槍械，保護鄉土安全，但政府派部隊來鎮壓，隨後的清鄉事件大竹是受害最重地方，所以才特別選在大竹興建228紀念公園。