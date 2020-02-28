花都種下去了！桃園停辦彩色海芋季 3月底仍可賞花

桃園彩色海芋季是桃園市政府農業局年度重要活動，原訂今年將於3月28日至4月12日在大園溪海休閒農業區登場，活動名稱為「芋見愛，編織幸福」，因應新冠肺炎疫情影響，市府決定停辦，不過因海芋、香水百合等花卉都已陸續栽種，花期預計3月底、4月初陸續綻放，民眾屆時還是能自行到場賞花。

桃園彩色海芋季栽種多色海芋、香水百合，往年搭配美食市集、主題活動，市府也提供免費接駁車等服務，活動頗受好評，去年展期就吸引156萬人次參觀，也替市府「一休區一花卉」目標打響名號，今年原訂3月28日起一連16天在大園溪海休區辦理。

由於新冠肺炎疫情延燒，市長鄭文燦為避免群聚風險，下令市府大型活動一律延期，採高防疫標準，將於3、4月份登場的桃園彩色海芋季經市府農業局評估，因有花期限制，確定今年停辦彩色海芋季，無法延期辦理，希望大家齊心投入防疫工作。

市府農業局專門委員胡淑芬說，彩色海芋季今年本擴大辦理，栽種面積從原本5公頃增加至7公頃，海芋、香水百合與草花等擴大種植，目前花都已經陸續栽種下去，但市府不鼓勵辦理人潮密集的大型活動，海芋季確定停辦，代表休閒農業區現場不會有裝置藝術、賞花步道與餐飲設施、接駁車等服務，市府也不會特別對外宣傳花季。

胡淑芬說，屆時休閒農業區將屬於低度管理型態，民眾在3月底、4月初時仍可自行到場賞花，但提醒民眾該處仍屬私人田地，建議在花田外欣賞，切勿貿然踏入田地。