影／採果人潮商機增 大湖草莓防疫期間「逆勢成長」

苗栗縣大湖地區農會上午舉辦大湖草莓農村亮點推廣活動，為正值盛產期的草莓加強行銷，受新冠肺炎疫情影響，許多行業飽衝擊，但大湖農會發現今年草莓採果反而呈現「逆勢成長」的效應，農會總幹事徐欽志估計總產值可增加二成。

慢遊大湖─大湖亮點農村推廣活動上午在大湖農會草莓館前廣場舉辦，將一連舉辦2天，苗栗縣長徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹及水土保持局、苗栗改良場等單位人員都到場參加開幕。

大湖地區草莓栽培面積廣達400公頃，產量占了全國八成，每年冬季草莓上市後，大湖鄉台線公路沿線及各村草莓果園，處處可見採果人潮。

徐欽志指出，大湖地區草莓目前正值二期花、三期花盛產期，價格平穩，今天又是228連假開始，因此推出活動加強行銷草莓，這場活動原本縣府還擔心問「真的要辦嗎？」，這次因疫情關係，原先農會也擔心草莓銷售、採果會受影響，結果發現是「逆勢成長」，因許多民眾不出國了，也不去百貨公司，大家都來大湖採草莓。

他說，防疫期間大湖酒莊業績掉了約一成，但採果、草莓產銷都成長，去年總產值達12億元，估計今年還會增加約二成，大湖草莓產季可持續母親節。

大湖鄉長胡娘妹強調，大湖地區景點多，有許多空曠自然的環境及美景，歡迎各地民眾到大湖旅遊、享受美食。