影／採果人潮商機增 大湖草莓防疫期間「逆勢成長」

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聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大湖地區農會上午舉辦「慢遊大湖─大湖亮點農村推廣活動」在草莓盛產期加強行銷。記者胡蓬生／攝影
大湖地區農會上午舉辦「慢遊大湖─大湖亮點農村推廣活動」在草莓盛產期加強行銷。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣大湖地區農會上午舉辦大湖草莓農村亮點推廣活動，為正值盛產期的草莓加強行銷，受新冠肺炎疫情影響，許多行業飽衝擊，但大湖農會發現今年草莓採果反而呈現「逆勢成長」的效應，農會總幹事徐欽志估計總產值可增加二成。

慢遊大湖─大湖亮點農村推廣活動上午在大湖農會草莓館前廣場舉辦，將一連舉辦2天，苗栗縣長徐耀昌、大湖鄉長胡娘妹及水土保持局、苗栗改良場等單位人員都到場參加開幕。

大湖地區草莓栽培面積廣達400公頃，產量占了全國八成，每年冬季草莓上市後，大湖鄉台線公路沿線及各村草莓果園，處處可見採果人潮。

徐欽志指出，大湖地區草莓目前正值二期花、三期花盛產期，價格平穩，今天又是228連假開始，因此推出活動加強行銷草莓，這場活動原本縣府還擔心問「真的要辦嗎？」，這次因疫情關係，原先農會也擔心草莓銷售、採果會受影響，結果發現是「逆勢成長」，因許多民眾不出國了，也不去百貨公司，大家都來大湖採草莓。

他說，防疫期間大湖酒莊業績掉了約一成，但採果、草莓產銷都成長，去年總產值達12億元，估計今年還會增加約二成，大湖草莓產季可持續母親節。

大湖鄉長胡娘妹強調，大湖地區景點多，有許多空曠自然的環境及美景，歡迎各地民眾到大湖旅遊、享受美食。

上午吸引許多遊客前來，品嘗各類草莓特產及加工食品，農會還舉辦「草莓紅起來」比賽，苗栗農業改良場人員表示，過去草莓以豐香品種的產量最多，現在香水品種崛起，改良場推出的新品種「戀香」，甜度非常高，現已開始推廣栽培，相信明年草莓比賽一定有佳績展現。

大湖地區草莓目前正值盛產。記者胡蓬生／攝影
大湖地區草莓目前正值盛產。記者胡蓬生／攝影
大湖地區農會上午舉辦「慢遊大湖─大湖亮點農村推廣活動」，吸引遊客前來品嘗、採購各項草莓特產。記者胡蓬生／攝影
大湖地區農會上午舉辦「慢遊大湖─大湖亮點農村推廣活動」，吸引遊客前來品嘗、採購各項草莓特產。記者胡蓬生／攝影
大湖地區草莓目前正值盛產。記者胡蓬生／攝影
大湖地區草莓目前正值盛產。記者胡蓬生／攝影
大湖地區草莓目前正值盛產。記者胡蓬生／攝影
大湖地區草莓目前正值盛產。記者胡蓬生／攝影
大湖地區農會上午舉辦「慢遊大湖─大湖亮點農村推廣活動」，吸引遊客前來品嘗、採購各項草莓特產。記者胡蓬生／攝影
大湖地區農會上午舉辦「慢遊大湖─大湖亮點農村推廣活動」，吸引遊客前來品嘗、採購各項草莓特產。記者胡蓬生／攝影
「慢遊大湖─大湖亮點農村推廣活動」同時進行「草莓紅起來」草莓比賽。記者胡蓬生／攝影
「慢遊大湖─大湖亮點農村推廣活動」同時進行「草莓紅起來」草莓比賽。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 疫情

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