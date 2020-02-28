機捷慶通車滿3周年 3月份買定期票贈3倍點數

受新冠肺炎疫情影響，桃園機場捷運2月運量比去年同期衰退2成，為讓旅客安心，桃園大眾捷運公司加強站內與車廂清潔消毒等工作，由於3月恰逢機捷通車滿3周年，桃捷公司今天也宣布，3月份針對忠誠會員推出「歡慶桃捷3周年．定期票贈點3倍送」感恩活動，累積點數可兌換超商、百貨公司商品兌換券等，鼓勵會員繼續搭乘機捷。

桃捷公司108年忠誠會員人數破2萬6千人，較107年1萬7984人成長44%，為感謝購買定期票的忠誠會員成為機捷最堅實後盾，桃捷公司恰逢通車3周年，從3月1日起至31日推「歡慶桃捷3周年．定期票贈點3倍送」感恩活動，只要活動期間新購或續購120、135、369定期票，且使用「i搭桃捷」APP完成綁定票卡，即可享3倍點數回饋。

除了購買定期票並綁定APP優惠，桃園捷運公司在3月活動期間加碼推出新北環狀線轉乘機捷優惠，因新北環狀線年初通車後，可串連搭乘桃園機捷A3新北產業園區站，凡定期票會員購買起或訖站為A3站，可再加贈333點的點數，累積點數可兌換知名超商、百貨公司商品兌換券，或把桃捷限定文創商品或聯名商品帶回家。

針對新冠肺炎防疫措施，桃捷公司強調「高規格」全面啟動車站、車廂以及人員防疫工作，全線車站提供75%酒精供民眾消毒、加密環境清潔；列車每天出車前清潔消毒、車廂加強空調換氣、直達車開啟空調電漿殺菌模組，加強通風，降低車廂內細菌；站務人員、保全、志工、司機員、清潔人員每天定時量體溫，戴口罩執勤。