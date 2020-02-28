元智印尼志工 流浪街童數位學習計畫獲企業青睞

元智大學第四屆印尼國際志工團「編、智、夢想，倒、印、人生」參加2020年華碩文教基金會及資策會-青年國際志工計畫，從眾多競逐團隊中脫穎而出，獲得資策會4萬元及華碩文教基金會10萬元等獎助，並獲華碩文教基金會再生手提電腦 NB 10 台，並將接受平面攝影教學課程及公共電視金鐘導演影像創作工作坊培訓，希望增益服務成果的展現與影響力。

2020年元智大學國際志工印尼團，秉持降低數位落差目標，將「資訊教育」做為主軸，希望透過資訊教育，縮小環境造成的教育資源不平等，並串聯「手做教育」、「基礎學科」、「防災及環保教育」，以12至15歲左右的學童為對象，培養學生對資訊使用的能力，期望當地學生在18歲離開機構後，能有最基本的資訊使用能力。

志工團成員共七位，分別來自資管、通訊、管理與人文等科系，團長資管系一年級林祐安表示，大學除了平日課業外，能發揮自身所學去服務他人，隨著國際發展，與世界接軌，不可忽略資訊這方面領域。在網路發達的現在，隨時可以看到世界上每個地區的動態，因此團隊決定在今年暑假到印尼雅加達KDM （Kampus Diakonia Modern） 服務。KDM是一個警察與社會人士合作組成的救援隊，是個到街頭找弱勢孩童組織，更是使孩子們遠離危險、誘惑和濫用藥物，讓他們能夠適應正常生活的一個學習中心。

林祐安表示，流浪街童數位學習計畫包含簡報技巧、文件製作、網頁設計等教學，加上在機構當中從各團隊身上學到的分析能力、溝通技巧、語言能力和手做等，讓學生學習不同領域的課程，了解各個領域的專業，除了培養興趣外，還學習台灣風俗民情等，在這個地球村的時代，具備接軌世界的實力。