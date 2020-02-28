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桃園共享汽車來了 3月上路

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
iRent今年在桃園陸續開通共享機車與共享汽車服務，民眾可隨租隨還。圖／取自「和雲行動服務-iRent汽機車共享」臉書粉絲頁
iRent今年在桃園陸續開通共享機車與共享汽車服務，民眾可隨租隨還。圖／取自「和雲行動服務-iRent汽機車共享」臉書粉絲頁

桃園市境內近年陸續有公共自行車、共享機車等服務進駐，iRent共享汽車確定將於3月進駐桃園，提供油電混合汽車可隨租隨還，業者還推出0元租金優惠吸客；市府交通局指出，市府完成推動3U（YouBike、Umoto、Ucar）便利生活圈目標，民眾只需用智慧手機或悠遊卡、一卡通等，即可以共享模式騎單車、機車或開車在城市內移動。

桃園市交通局指出，市府自105年3月引進YouBike，迄今啟用340處場站，場站分布於運輸場站、學校以及社區等處，每月約100萬人次租用，「共享」觀念亦逐漸走入市民的生活，並為提供更完善保障，市府也推動免費加保公共自行車傷害保險政策。

市長鄭文燦說，市府以推動智慧、減碳、便捷城市為目標，期待「共享」觀念亦可運用於多元運具以滿足民眾需求，交通局指出，去年8月底起轄內部分區域已陸續推行共享電動機車營運，包括GoShare及iRent供民眾於中程移動需求騎乘，今年3月1日起民眾則可租借iRent共享汽車的油電混合汽車，增加民眾選擇中、長程共享運具。

市府交通局長劉慶豐說，共享機、汽車規範在合法停車空間隨租隨還，可提高停車格周轉率，由於土地空間無法放大，也希望此模式能逐步改變市民使用及持有汽機車特性，降低私人運具持有率，並減少二氧化碳排放量。

iRent共享汽車營運範圍除了雙北地區，近日往南拓點桃園，業者也在臉書上發布串聯「北北桃」的快閃優惠活動，明天起一連2天使用iRent汽車路邊租還，由「雙北地區」取車並成功還車於「桃園地區」，前2小時租金只要0元，吸引民眾嘗鮮體驗。

共享汽車 自行車 一卡通

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