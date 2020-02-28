清大原子爐用在癌症治療 西班牙婦人跨海求診腦瘤縮小

清華大學將研究用原子爐改建為適用硼中子捕獲治療的醫療用途後，與台北榮總合作10年來，已治療超過120名頭頸癌及腦癌病患，多數僅需1次照射即治癒，日前一名西班牙婦人跨海來接受惡性復發腦瘤治療，首次照射1個月後，腦幹深處的膠質細胞瘤由原來的3.51公分縮小為1.06公分，2月14日接受第2次治療後，經醫師評估後順利返回西班牙。

將硼中子捕獲治療推進臨床實驗的清大教授周鳳英說，這項治療屬標靶輻射治療，先為病患注射含硼藥物，待藥物累積在腫瘤部位後，再用原子反應爐的中子束照射，硼中子捕獲反應所產生的高能量粒子即可有效殺死腫瘤細胞。

不同於其他放射治療對正常細胞也通殺，中子束照射僅專注消滅被硼藥標記的癌細胞，不影響正常細胞，更適合對付彌漫性及不易手術切除的癌症。

清大指出，這名西班牙婦人因腦中有低度神經膠質瘤，且在腦幹深處，接受兩次開顱手術及伽瑪刀放射治療，又再度復發並轉為惡性，輾轉來台向北榮醫師陳一瑋及清大求助。

陳一瑋安排下，這名婦人去年10月來台在北榮進行正子攝影檢查，確認適合進行硼中子捕獲治療，今年1月到清大原子爐的硼中子捕獲治療中心進行第1次緊急醫療照射，成功將顱內腦幹復發惡性膠質細胞瘤從原來的3.51公分縮小為1.06公分，並在2月14日進行第2次照射，經評估後已經返回西班牙。

陳一瑋表示，硼中子捕獲治療的關鍵是發展出適合癌細胞吸收的含硼藥物及穩定的中子源，清大的中子源非常穩定且易於調校；周鳳英則說，西班牙女士來台治療成功受到全球硼中子捕獲治療領域的矚目，足證台灣的硼中子捕獲治療已達全球一流水準。

清大原子科學院長兼硼中子捕獲治療中心主任李敏說，中心自2010年起與北榮合作，包括臨床實驗及屬於恩慈療法的緊急醫療在內，已治療超過120名頭頸癌及腦癌病患，多數僅需1次照射即治癒。