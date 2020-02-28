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東京奧運崩壞倒數？日本《AKIRA》的「神作預言」

228連假 大溪、復興旅遊易塞和替代路段看這裡

聯合報 / 記者鄭國樑/桃園即時報導
替代道路可以避開塞車路段，行車順暢些。記者鄭國樑/攝影
替代道路可以避開塞車路段，行車順暢些。記者鄭國樑/攝影

228連續假期，桃園市大溪區為熱門觀光景點，加上復興區拉拉山櫻花季，上山賞櫻人潮及車潮湧入，大溪警分局為了讓遊客避免塞車之苦，特別列出轄內連續假期易壅塞路段供遊客參考，同同時建議替代道路請駕駛人提早因應，警方也將派員於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導，民眾務必配合員警指揮，共同維護交通秩序與順暢。

易雍塞路段：國道3號大溪交流道、介壽和員林路圓環、武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區、台7線、台7乙線路口、台7線14.5K商圈、桃116線（神木路）。

復興區台7線建議替代道路：往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮；往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區，往桃園方向遊客建議改由桃63線及承恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。

大溪市區建議替代道路：往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。往桃園、新北方向遊客建議使用中庄便道往大鶯路接桃56線往八德桃園或直行往新北市鶯歌區。

大溪老街老城區停車車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街；大型遊覽車請停放橋頭停車場。

警方在易塞車路段設下分隔裝置，讓行車動線更清楚。記者鄭國樑/翻攝
警方在易塞車路段設下分隔裝置，讓行車動線更清楚。記者鄭國樑/翻攝
警方在易塞路段加派警力疏導車流。記者鄭國樑/翻攝
警方在易塞路段加派警力疏導車流。記者鄭國樑/翻攝

大溪老街 替代道路

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