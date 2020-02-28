228連假不打烊！桃市9區衛生所開門賣口罩

228連假開跑，桃園市政府指出，配合中央口罩實名制，9區衛生所提供市民口罩實名制販售連假不打烊服務，包括復興、觀音、新屋、大溪、大園、龍潭、楊梅、平鎮及八德區衛生所等9區衛生所，今天起至3月1日連假服務不中斷，販售口罩時間為上午9點至11點共2個小時，民眾可把握時間前往。

桃園有607家健保特約藥局，因228連假營業與情形不一，不過9區衛生所確定連假不打烊，衛生局也提醒民眾，昨天起兒童口罩販售調整為13歲（含）以下兒童健保卡，不受尾數單雙號限制每天都可購買，每人每次可代持3張兒童健保卡13歲（含）以下購買口罩，但代購為成人健保卡仍只能一張，並要依單雙號購買，其餘規定不變。

市府衛生局長王文彥說，桃園市9區衛生所周一至周日都有提供口罩實名制販售服務，民眾購買前可電洽衛生所或查詢各衛生所官網，確認販售時間，目前兒童口罩各衛生所及大部分藥局皆有剩餘，希望民眾多多利用。

民眾可查詢口罩販售時間之管道分別為：手機連結網址https://reurl.cc/Gk7kRd連結「桃園市健保特約藥局開放民眾購買時段清單」、下載「全民健保行動快易通│健康存摺APP」點選「院所查詢」或至健保署全球資訊網「社區藥局查詢與口罩庫存查詢」https://reurl.cc/gvVqaN查詢。