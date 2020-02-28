新竹縣關懷服務中心3月1日上路 關懷包將陸續發送

為落實居家檢疫及居家隔離措施並建立完善關懷服務網，「新竹縣關懷服務中心」將於3月1日上路。縣長楊文科表示，關懷中心將跨局處整合給予居家檢疫者或居家隔離對象最完善的照顧，提供「就醫協助」、「安排交通工具」、「垃圾清運」、「送餐服務」、「生活支持」、「心理諮商」等服務，並提供關懷包。

衛生局長殷東成表示，為了讓居家檢疫及居家隔離的民眾，在14天的居家期間能夠安心，並協助其解決各項問題，縣府特別貼心提供了「關懷包」，內容有關懷手冊、溫度計、口罩14個、肥皂、漂白水等物資，讓他們得以在這段時間做好正確的防疫措施。

新竹縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情應變指揮中心表示，新冠肺炎疫情持續升溫，新竹縣目前居家隔離、居家檢疫的人數有400多人，沒有任何確診病例出現。

楊文科強調，防疫視同作戰，每一名檢疫者、隔離者，縣府將會全面的妥善照顧，也請檢疫者、隔離者為了全體國民的健康著想，切勿於檢疫期間擅自外出，以免造成防疫漏洞。

衛生局表示，24小時資源整合關懷中心專線(03-5511287)將於3月1日啟動，關懷包將會透過民政系統發送至檢疫及隔離的民眾，並由衛生單位對居家隔離者每天進行2次關懷與電訪，居家檢疫者則由民政單位進行關懷與電訪，新竹縣政府將會全面落實防疫工作，也請縣民朋友切勿過度恐慌，隨時注意環境清潔並注意自身健康狀況。