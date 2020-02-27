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洪慈庸任立法院顧問 林為洲：顏色對了、選輸還有更好位子

安心居家防疫 各縣市隔離包有口罩還有追劇序號

中央社 / 台北27日綜合報導

因應武漢肺炎防疫，各縣市政府近日推出給居家或隔離者的「14天隔離包」，除乾糧和口罩，還有縣市結合平台業者，提供追劇序號或電子書單，讓隔離和檢疫者宅在家安心防疫。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院追蹤被隔離者情緒支持與評估，發現約1成出現憂鬱情緒等，精神科醫師建議，看書或追劇有助減低焦慮。

各縣市透過民政系統發送隔離包到居家檢疫者或隔離者手中，新竹市、台南市24日已開始發送，雲林縣、新竹縣等3月1日發送，基隆市發送時間尚未確定。

各縣市隔離包大同小異，除乾糧，防疫用品、口罩與肥皂等一應俱全，還有防疫文宣，讓居家檢疫或隔離者可透過管道諮詢，在家仍感受到社會關心。

避免居家隔離和檢疫者14天過於無聊，桃園市政府推出「全方位健康關懷包」被讚爆，被譽為最貼心隔離包。

桃園市政府與平台CATCHPLAY+、LINE Taiwan、中華電信、KKBOX、蝦皮購物及台灣大哥大攜手提供2萬組體驗序號，兼顧追劇、聽歌或購物等各項服務，還有中藥黃耆等讓居家檢疫者烹煮食材補身體。

新竹市、基隆市政府提供14天免費Line TV及LineMusic服務，可免費追劇和聽音樂；雲林縣政府與地方第4台業者合作，提供300組帳號、密碼，全頻道免費看14天。

嘉義市、屏東縣、新竹縣和嘉義縣提供的隔離包最實際，準備口罩、乾洗手等防疫物資。

中華民國佛教慈濟慈善事業基金會分別捐贈「安心祝福包」給台南市政府和彰化縣政府，包括五穀粉、靜思穀糧與靜思語等。

高雄市政府提供集中檢疫民眾盥洗用品和一大箱飲用水，高市府衛生局簡任技正潘炤穎說，實用為主，餐飲或點心另提供。檢疫採1人1室，房內不提供電視，但有無線網路，可透過手機瀏覽訊息或線上看影片等。

台中市政府提供居家隔離、檢疫民眾「關護包」，其中有電子書單，希望讓居家檢疫及隔離者利用閱讀舒解壓力。

居家檢疫 新竹 口罩

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