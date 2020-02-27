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國立陽明大學打造國際醫療中心 落腳遠雄自由貿易港區

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
國立陽明大學將在桃園機場旁遠雄自由貿易港區打造國際醫療中心，今天下午在市府舉行合作備忘錄簽約記者會，市長鄭文燦（中）、陽明大學校長郭旭崧（左）與遠雄自由貿易港區董事長葉鈞耀（右）3方簽約。記者張裕珍／攝影
國立陽明大學將在桃園機場旁遠雄自由貿易港區打造國際醫療中心，今天下午在市府舉行合作備忘錄簽約記者會，市長鄭文燦（中）、陽明大學校長郭旭崧（左）與遠雄自由貿易港區董事長葉鈞耀（右）3方簽約。記者張裕珍／攝影

國立陽明大學將在桃園機場旁遠雄自由貿易港區打造國際醫療中心，今天下午在市府舉行合作備忘錄簽約記者會，市長鄭文燦、陽明大學校長郭旭崧與遠雄自由貿易港區董事長葉鈞耀3方簽約，此國際醫療中心興建計畫將在今年第3季啟動，預計1年半後上線，將發展觀光醫療、疫苗開發以及細胞治療等，如今新冠肺炎疫情當前，國際醫療中心未來也規畫挹注邊境檢疫更大量能。

鄭文燦說，遠雄自貿港區鄰近桃園國際機場、占地約45公頃，近年來境內關外優勢逐漸浮現，招商表現優異，吸引亞旭電腦、DHL、星宇航空等知名企業進駐，此次陽明大學及交通大學將闢建國際醫療中心，以推動境內外高端醫療服務、推動醫療生技產業研發為核心，相信會帶動桃園生技醫療產業躍進，打造桃園成為亞太醫療中心。

遠雄自由貿易港區董事長葉鈞耀說，自貿港區將善用鄰近國際機場的地理位置條件發展國際醫療中心，為地下2層、地上10層建物，總樓地板面積超過1萬3千坪，預計今年第3季啟動計畫，1年半後上線，工程經費初估20多億元，除了發展觀光醫療、疫苗開發以及細胞治療等，當國內遭受疫情衝擊時，期盼醫療中心能進一步與區域防疫系統鏈結，因應疫情變化，協助醫療物資調配、並提高邊境檢疫量能，幫助政府防疫。

陽明大學校長郭旭崧則期盼這項合作計畫不僅能服務國人，也能將台灣優良的醫療水準推展到全世界，同時能在關鍵時刻，迅速轉換成為國家防疫的第一線；交大校長陳信宏則表示，交通大學與陽明大學即將在今年8月完成合校作業，交通大學在半導體及資通訊領域具備優異的研究基礎，未來與陽明大學攜手，希望發揮相輔相成的效果，協助推動生技醫療技術研發，以及人才培育工作。

今天下午的簽約記者會，中研院院士吳妍華、張懋中、桃園醫院院長徐永年與市府多名官員都親自出席見證，曾任桃園市副市長的王明德也以桃園國際機場公司前董事長身份現身參與，但低調沒有受訪。

桃園機場 疫情 生技

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