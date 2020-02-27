苗栗縣推廣智慧商圈APP 將舉辦「苑裡幸福、智慧市集」

苗栗縣政府工商發展處打造智慧商圈，搭配主題旅遊，行銷苗栗地方特色產業，縣府在3月21、22日在苑裡鎮山腳國小日式宿舍群舉辦「苑裡幸福、智慧市集」歡迎大家一同參與。

苗栗縣政府工商發展指出，縣府與經濟部工業局合作，推動苗栗縣智慧商圈APP及適用小型商店智慧化「店長APP」，消費者在家以APP操作，即可購買縣內特色商品，提高購物便利性，相對也減少店家行銷成本，增加營銷通路。

縣府也規畫相關的市集，與商圈宣傳、店家套票、旅遊行程整合，打造友善且全面的商圈服務，提升經濟效益。

苗栗縣政府今邀請藝人Meet U怪怪系女孩「淇淇」和「果果」與縣長徐耀昌，在藺草文化館，在臉書粉絲團「徐耀昌加油讚」直播，推廣苗栗縣推動的智慧商圈APP、智慧文創市集與愛心販賣機等三大主軸。