苗栗縣推廣智慧商圈APP 將舉辦「苑裡幸福、智慧市集」
苗栗縣政府工商發展處打造智慧商圈，搭配主題旅遊，行銷苗栗地方特色產業，縣府在3月21、22日在苑裡鎮山腳國小日式宿舍群舉辦「苑裡幸福、智慧市集」歡迎大家一同參與。
苗栗縣政府工商發展指出，縣府與經濟部工業局合作，推動苗栗縣智慧商圈APP及適用小型商店智慧化「店長APP」，消費者在家以APP操作，即可購買縣內特色商品，提高購物便利性，相對也減少店家行銷成本，增加營銷通路。
縣府也規畫相關的市集，與商圈宣傳、店家套票、旅遊行程整合，打造友善且全面的商圈服務，提升經濟效益。
苗栗縣政府今邀請藝人Meet U怪怪系女孩「淇淇」和「果果」與縣長徐耀昌，在藺草文化館，在臉書粉絲團「徐耀昌加油讚」直播，推廣苗栗縣推動的智慧商圈APP、智慧文創市集與愛心販賣機等三大主軸。
苗栗縣長徐耀昌說，推廣智慧商圈APP，工商發展處在3月21至22日在苑裡鎮山腳國小日式宿舍群，邀集超過30家的在地青創與農特產商家，舉辦「苑裡幸福‧智慧市集」，現場不僅有好吃的特色料理、優美的文創商品，還有活潑街頭藝人表演，及不定時的浪漫泡泡施放，歡迎大家踴躍參與。
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