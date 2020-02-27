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國小老師製作桌面隔板 學生用餐防口沫噴濺

中央社 / 新竹市27日電

新竹市建功國小1名一年級教師用瓦楞板為學生製作個人桌面隔板，於午餐時間使用，減少學生用餐時交談或交換食物，避免口沫、食物飛濺，提升防疫效果。

新竹市建功國小校長劉芳遠告訴中央社記者，為做好校園防疫工作，除了落實量測體溫，要求學生勤洗手、做好個人衛生外，也提醒學生在吃午餐時，需坐在個人座位上，避免交談與交換食物。

劉芳遠表示，為了降低學生口沫傳染的機率，有些教師會將學生桌椅的間隔拉大，其中1名一年級教師甚至利用瓦楞板製作隔板，於午餐時間擺放在學生桌面上，不僅能讓學生減少交談，也能阻擋口沫與食物飛濺。

劉芳遠指出，老師會教導學生在用完餐後如何清洗瓦楞隔板，最後再由老師統一用酒精消毒，能重複使用，且效果不錯，這個做法引發其他班級老師討論，並考慮跟進採用。

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