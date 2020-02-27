228連假 桃園龍潭警分局加派警力疏道遊樂區交通

桃園市龍潭警分局因應二二八連續3天假期，確保龍潭地區交通順暢，針對轄區易壅塞路段研擬交通疏導計畫，讓民眾能快樂出遊不塞車。

桃園市龍潭區有多處知名觀光景點，像龍潭觀光大池、石門水庫、小人國及鄰近六福村遊樂園等風景休憩區，加上戀戀魯冰花活動期間，預估將吸引大量遊客進入，依春節連續假期間，小人國及六福村等主題遊樂區周邊交通流量大，但是連外道路路幅小，交通巔峰重要時段容易出壅塞。

警方根據歷年疏導經驗，表示龍潭區觀光景點要道中原路窄，沿路車輛容易回堵至中豐路，將在相關路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作。建議到龍潭遊玩民眾行駛替代道路如下：

龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下(往石門方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

龍潭警分局分局長蕭欽杰特別呼籲民眾，多一點禮讓、行車更順暢，遊樂區周邊道路不要違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，另多利用替代道路，以免車流延滯及耽誤行車時間，大家共同來維護假期交通順暢與安全。