Happy Go卡友看過來！桃園遠百免費送600毫升次氯酸水

新冠肺炎疫情嚴峻，各大通路口罩、酒精及消毒用品持續缺貨，為讓民眾安心防疫，桃園遠東百貨與知名居家清潔品牌清淨海Dr.VK攜手推出「次氯酸水來店禮」，即日起至3月1日，民眾只要自備不透光容器，即可憑Happy Go卡到站前的桃園遠百免費兌換「次氯酸抗菌液」600毫升，次氯酸水可替環境、物品消毒，居家生活更放心。

清淨海營業處行銷部產品經理徐捷凡說，次氯酸水較酒精來得低刺激，且供應濃度為100ppm，5到10秒即可滅菌，「環境消毒絕對足夠」，也沒有有害的揮發物質、不會對環境與人體造成不好的影響，環境、用品皆可安心清潔與消毒，但其屬強氧化形式消毒，建議民眾要盡快用完，且怕光容易降解還原成水，一定要用不透光容器裝取。

徐捷凡也提到，因為疫情關係，清淨海相關防疫商品銷售情況不錯，以消毒滅菌噴霧商品來說生產量一天達上萬瓶，比較擔心是裝設瓶器供應來源不順，以往一個月會到貨，由於各界都在搶貨，現在可能要兩三個月才會到貨。

桃園遠東百貨今天下午舉行記者會，宣布即日起開放兌換次氯酸水來店禮，活動期間每人每卡限換1次，1份600毫升，每日限量400份，此外，部分民眾減少出門意願，遠百也鼓勵民眾網路消費，已在線上購物網設置防疫專區，消費者可以點選選購。