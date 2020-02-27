快訊

打破單日新高！南韓新增171例新冠肺炎確診 單日累計505例

王思平嫁牙醫樂當「李太太」 婚紗照曝光帥尪小臉蛋

Happy Go卡友看過來！桃園遠百免費送600毫升次氯酸水

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園遠東百貨與知名居家清潔品牌清淨海Dr.VK攜手推出「次氯酸水來店禮」，即日起至3月1日，民眾只要自備不透光容器，即可憑Happy Go卡到遠百免費兌換「次氯酸抗菌液」600毫升，次氯酸水可替環境、物品消毒，居家生活更放心。記者張裕珍／攝影
桃園遠東百貨與知名居家清潔品牌清淨海Dr.VK攜手推出「次氯酸水來店禮」，即日起至3月1日，民眾只要自備不透光容器，即可憑Happy Go卡到遠百免費兌換「次氯酸抗菌液」600毫升，次氯酸水可替環境、物品消毒，居家生活更放心。記者張裕珍／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，各大通路口罩酒精及消毒用品持續缺貨，為讓民眾安心防疫，桃園遠東百貨與知名居家清潔品牌清淨海Dr.VK攜手推出「次氯酸水來店禮」，即日起至3月1日，民眾只要自備不透光容器，即可憑Happy Go卡到站前的桃園遠百免費兌換「次氯酸抗菌液」600毫升，次氯酸水可替環境、物品消毒，居家生活更放心。

清淨海營業處行銷部產品經理徐捷凡說，次氯酸水較酒精來得低刺激，且供應濃度為100ppm，5到10秒即可滅菌，「環境消毒絕對足夠」，也沒有有害的揮發物質、不會對環境與人體造成不好的影響，環境、用品皆可安心清潔與消毒，但其屬強氧化形式消毒，建議民眾要盡快用完，且怕光容易降解還原成水，一定要用不透光容器裝取。

徐捷凡也提到，因為疫情關係，清淨海相關防疫商品銷售情況不錯，以消毒滅菌噴霧商品來說生產量一天達上萬瓶，比較擔心是裝設瓶器供應來源不順，以往一個月會到貨，由於各界都在搶貨，現在可能要兩三個月才會到貨。

桃園遠東百貨今天下午舉行記者會，宣布即日起開放兌換次氯酸水來店禮，活動期間每人每卡限換1次，1份600毫升，每日限量400份，此外，部分民眾減少出門意願，遠百也鼓勵民眾網路消費，已在線上購物網設置防疫專區，消費者可以點選選購。

桃園遠東也在館內落實各項防疫措施，包括各樓層與出入口均張貼防疫公告、重點出入口設置感應式消毒機、館內第一線服務人員均戴口罩、館內公共區域進行全面消毒、為避免交互傳染，即日起暫停娃娃車租借，也呼籲消費者外出應自主配戴口罩。

桃園遠東百貨與知名居家清潔品牌清淨海Dr.VK攜手推出「次氯酸水來店禮」，即日起至3月1日，民眾只要自備不透光容器，即可憑Happy Go卡到遠百免費兌換「次氯酸抗菌液」600毫升，次氯酸水可替環境、物品消毒，居家生活更放心。記者張裕珍／攝影
桃園遠東百貨與知名居家清潔品牌清淨海Dr.VK攜手推出「次氯酸水來店禮」，即日起至3月1日，民眾只要自備不透光容器，即可憑Happy Go卡到遠百免費兌換「次氯酸抗菌液」600毫升，次氯酸水可替環境、物品消毒，居家生活更放心。記者張裕珍／攝影
桃園遠東百貨與知名居家清潔品牌清淨海Dr.VK攜手推出「次氯酸水來店禮」，即日起至3月1日，民眾只要自備不透光容器，即可憑Happy Go卡到遠百免費兌換「次氯酸抗菌液」600毫升，次氯酸水可替環境、物品消毒，居家生活更放心。記者張裕珍／攝影
桃園遠東百貨與知名居家清潔品牌清淨海Dr.VK攜手推出「次氯酸水來店禮」，即日起至3月1日，民眾只要自備不透光容器，即可憑Happy Go卡到遠百免費兌換「次氯酸抗菌液」600毫升，次氯酸水可替環境、物品消毒，居家生活更放心。記者張裕珍／攝影

口罩 疫情 酒精 新冠肺炎 HAPPYGO

延伸閱讀

新竹市流行疫情中心一級開設 市府上緊發條防疫

大學開學防疫 室內通風監測二氧化碳濃度

防疫滴水不漏 嘉縣公車處每天消毒2次 各項細節不放過

外籍移工看不懂？林奕華要求加快製作外語防疫文宣

相關新聞

愛心不打烊！苗栗推智慧販賣機 脆弱家庭兌換愛心物資

苗栗縣政府推動智慧行銷通路，工商發展處結合社會處，針對縣內脆弱家庭，透過「智慧販賣機」作為物資發放點，每天可憑悠遊卡兌換...

新竹市流行疫情中心一級開設 市府上緊發條防疫

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣周邊國家確診案例激增，中央流行疫情指揮中心已提高層級為一級開設，新竹市長林智堅今天下午召開會議...

3號機大煙囪29日晚將「拉倒」 清潔車廣播公告鄉親周知

通霄火力發電廠已除役的第3號複循環機組煙囪，廠方已排定29日下午5點30分至9點30分進行「拉倒」的拆除作業，鑑於去年1...

竹縣府動用第二預備金2000萬 加速推動十大交通建設

新竹縣政府積極推動十大交通建設，總工程經費高達150億元，縣長楊文科為加速推動期程，除向中央爭取補助規畫和可行性研究費，...

家長打爆電話「憂防疫物資不足」 趙正宇捐2千抗菌皂

新冠肺炎疫情升溫，立法委員趙正宇表示，服務處常接到家長詢問電話，擔心學校防疫物資不足，捐贈2000個抗菌皂給第六選區（八...

重現早年騎腳踏車進香熱潮 苗栗鐵馬進香也「暫緩」

苗栗市公所前年開始推出「復刻版」鐵馬進香活動，重現60多年前苗栗地區居民騎腳踏車到北港進香的場景，這項新興且懷舊風十足的...

桃園新住民17日上海返台無人問 「沒接到1通電話關心」

一名家住桃園的曹姓新住民17日在大陸上海返台，在機場有填入境健康聲明暨居家檢疫通知書，規定要居家檢疫14天，未料迄今10...

眾所期待！苗栗縣第二座親子公園 228連假試營運  

眾所期待！苗栗縣去年1月啟用首座共融特色公園「貓裏喵親子公園」海洋風、八爪章魚、貝殼造型溜滑梯，累積造訪人潮超過10萬人...

林智堅拜訪宗教團體 籲暫停大型宗教活動獲回響

新冠肺炎疫情延燒，新竹市長林智堅陸續拜訪宗教團體，希望配合防疫工作暫停舉辦室內及大型宗教活動，獲得回響，天主教新竹教區今...

國際自由車環臺大賽新竹站3月3日登場 將實施交通管制

「2020行銷台灣-國際自由車環台大賽」浪漫台3線-新竹站3月3日登場，賽程沿竹北市自強北路、118線道、循台3線內山公...

連假好去處 仿生展：從大自然來的絕妙點子

新竹市政府首度與國立台灣科學教育館攜手合作，將「仿生展：從大自然來的絕妙點子」移師新竹，自109年2月28日至5月3日在...

桃園助弱物資最缺嬰幼兒奶粉、尿布 冠軍團隊公司捐贈

桃園市安家實物銀行運作多年，主要提供弱勢家庭、社福機構所需物資，由於嬰幼兒用品如奶粉、尿布單價較高，各界捐贈不多，冠軍團...

熱門新聞

大甲媽遶境延期 顏寬恒：顏清標拜會陳時中因故被取消

鎮瀾宮捐3千萬防疫 顏清標霸氣回應：昨天就匯款過去

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

白沙屯媽9天8夜進香 拱天宮發聲明「暫緩」

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。