愛心不打烊！苗栗推智慧販賣機 脆弱家庭兌換愛心物資

苗栗縣政府推動智慧行銷通路，工商發展處結合社會處，針對縣內脆弱家庭，透過「智慧販賣機」作為物資發放點，每天可憑悠遊卡兌換愛心物資一次，受贈者不用擔心與發放物資的人員面對面接觸，也有24小時不間斷的優點，規畫放置在苗栗市玉清宮，從3月21日起可憑卡換取愛心物資，日後將陸續擴增到其他地區。

苗栗縣長徐耀昌今到苑裡藺草文化館，與網紅Meet U怪怪系女孩「淇淇」和「果果」在「徐耀昌加油讚」臉書直播，行銷苗栗特色物產計畫，包括智慧商圈APP、智慧文創市集及愛心販賣機3大主軸，多管齊下帶動苗栗縣產業發展，也展現縣府力拚經濟的決心。

現場直播過程，「淇淇」和「果果」以甜美笑容和詼諧輕鬆對話，介紹藺草文化館內部展示創作和藺草文化淵源，縣長徐耀昌戴上藺草帽，與兩位美少女默契十足，面對鏡頭展現穩定台風，穿插趣味對話製造「笑果」，行銷縣府3月21、22日在苑裡鎮山腳國小日式宿舍群舉辦「苑裡幸福、智慧市集」活動，歡迎民眾參加。

苗栗縣政府推出智慧商圈行銷計畫，建置「智慧販賣機」，與傳統販賣機不同的是，智慧販賣機採多元支付，不必準備現金即可購買商品，全螢幕機型可輪播商家廣告，商品將以縣內特色商品為主，全力輔佐商圈發展。

苗栗縣工商發展處長黃智群說，縣府運用智慧販賣機關心弱勢族群做愛心，工商發展處結合社會處，針對縣內「脆弱家庭」，以智慧販賣機作為物資發放點，每天可憑悠遊卡兌換愛心物資1次，受贈者不用與發放物資人員面對面接觸，也有24小時服務不間斷優點。