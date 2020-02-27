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愛心不打烊！苗栗推智慧販賣機 脆弱家庭兌換愛心物資

聯合報 / 記劉星君／苗栗縣即時報導
愛心不打烊，智慧販賣機設置在苗栗市玉清宮，預計3月21日正式啟用。圖／苗栗縣政府提供
愛心不打烊，智慧販賣機設置在苗栗市玉清宮，預計3月21日正式啟用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府推動智慧行銷通路，工商發展處結合社會處，針對縣內脆弱家庭，透過「智慧販賣機」作為物資發放點，每天可憑悠遊卡兌換愛心物資一次，受贈者不用擔心與發放物資的人員面對面接觸，也有24小時不間斷的優點，規畫放置在苗栗市玉清宮，從3月21日起可憑卡換取愛心物資，日後將陸續擴增到其他地區。

苗栗縣長徐耀昌今到苑裡藺草文化館，與網紅Meet U怪怪系女孩「淇淇」和「果果」在「徐耀昌加油讚」臉書直播，行銷苗栗特色物產計畫，包括智慧商圈APP、智慧文創市集及愛心販賣機3大主軸，多管齊下帶動苗栗縣產業發展，也展現縣府力拚經濟的決心。

  現場直播過程，「淇淇」和「果果」以甜美笑容和詼諧輕鬆對話，介紹藺草文化館內部展示創作和藺草文化淵源，縣長徐耀昌戴上藺草帽，與兩位美少女默契十足，面對鏡頭展現穩定台風，穿插趣味對話製造「笑果」，行銷縣府3月21、22日在苑裡鎮山腳國小日式宿舍群舉辦「苑裡幸福、智慧市集」活動，歡迎民眾參加。

苗栗縣政府推出智慧商圈行銷計畫，建置「智慧販賣機」，與傳統販賣機不同的是，智慧販賣機採多元支付，不必準備現金即可購買商品，全螢幕機型可輪播商家廣告，商品將以縣內特色商品為主，全力輔佐商圈發展。

苗栗縣工商發展處長黃智群說，縣府運用智慧販賣機關心弱勢族群做愛心，工商發展處結合社會處，針對縣內「脆弱家庭」，以智慧販賣機作為物資發放點，每天可憑悠遊卡兌換愛心物資1次，受贈者不用與發放物資人員面對面接觸，也有24小時服務不間斷優點。

黃智群說，初步規畫在苗栗市玉清宮放置，從3月21日起可憑卡換取愛心物資，後續再陸續擴增至其他地區，嘉惠更多民眾，也歡迎善心人士捐贈物資。

苗栗縣長徐耀昌今到苑裡藺草文化館，與網紅Meet U怪怪系女孩「淇淇」和「果果」在「徐耀昌加油讚」臉書直播，行銷苗栗特色智慧商圈。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌今到苑裡藺草文化館，與網紅Meet U怪怪系女孩「淇淇」和「果果」在「徐耀昌加油讚」臉書直播，行銷苗栗特色智慧商圈。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌今到苑裡藺草文化館，與網紅Meet U怪怪系女孩「淇淇」和「果果」在「徐耀昌加油讚」臉書直播，縣府推出智慧販賣機，與社會處結合，最為愛心物資兌換點。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌今到苑裡藺草文化館，與網紅Meet U怪怪系女孩「淇淇」和「果果」在「徐耀昌加油讚」臉書直播，縣府推出智慧販賣機，與社會處結合，最為愛心物資兌換點。記者劉星君／攝影

愛心 苗栗縣 徐耀昌 悠遊卡 公益活動

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