新竹市流行疫情中心一級開設 市府上緊發條防疫

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣周邊國家確診案例激增，中央流行疫情指揮中心已提高層級為一級開設，新竹市長林智堅今天下午召開會議，他表示，竹市目前尚未有確認案例及社區感染情事，但為隨時掌握疫情狀況，竹市疫情指揮中心提升為一級開設，加強各項防疫作為，超前準備。

林智堅表示，面對新冠肺炎，新竹市政府所有局處持續上緊發條，全力協助疫情防範，包含衛生局將持續備妥各項防疫物資，包含口罩、防護衣、酒精、漂白水等，並與醫院保持聯繫，確保醫療服務量能，並做預先社區感染之演練整備。針對居家檢疫與隔離者，民政處持續做好1、2、3級複查工作，如有居家檢疫者不在處所，務必即刻聯合衛生單位與警政單位確實協尋。

社會處也督導及查核各館舍、社福機構及托嬰中心做好防疫措施，落實居家關懷的送餐服務與居家關懷包；教育處掌控每日發燒學生數、就診與請假情形，落實校園環境清潔消毒，校園室內場地一律暫停開放校外民眾借用，大型活動包括戶外教學、畢業旅行、游泳教學均延後或暫停辦理。

林智堅也說，環保局持續落實居家檢疫與隔離者的垃圾清運工作，以及確實執行消毒工作；消防局則以嚴格謹慎的態度，協助載送轉診的疑似個案，對於出勤同仁的安全更要加強注意，在穿、脫防疫裝備及載送過程，應加強教育訓練，做好自我安全防護及整備。

另外，林智堅近日也拜訪各宗教領袖，協商暫停大型聚會活動，但為尊重宗教信仰，將責成民政處勞工處給予協助，安排聯繫移工者雇主、企業主，讓神父進入各企業，持續進行彌撒儀式，降低大批信眾移動過程的傳染風險。