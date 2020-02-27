快訊

打破單日新高！南韓新增171例新冠肺炎確診 單日累計505例

王思平嫁牙醫樂當「李太太」 婚紗照曝光帥尪小臉蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市流行疫情中心一級開設 市府上緊發條防疫

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹市長林智堅今天下午召集市府各局處參與「新竹市流行疫情中心一級開設」，責成各局處加強留意，全力守護市民健康。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅今天下午召集市府各局處參與「新竹市流行疫情中心一級開設」，責成各局處加強留意，全力守護市民健康。圖／新竹市政府提供

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣周邊國家確診案例激增，中央流行疫情指揮中心已提高層級為一級開設，新竹市長林智堅今天下午召開會議，他表示，竹市目前尚未有確認案例及社區感染情事，但為隨時掌握疫情狀況，竹市疫情指揮中心提升為一級開設，加強各項防疫作為，超前準備。

林智堅表示，面對新冠肺炎，新竹市政府所有局處持續上緊發條，全力協助疫情防範，包含衛生局將持續備妥各項防疫物資，包含口罩、防護衣、酒精、漂白水等，並與醫院保持聯繫，確保醫療服務量能，並做預先社區感染之演練整備。針對居家檢疫與隔離者，民政處持續做好1、2、3級複查工作，如有居家檢疫者不在處所，務必即刻聯合衛生單位與警政單位確實協尋。

社會處也督導及查核各館舍、社福機構及托嬰中心做好防疫措施，落實居家關懷的送餐服務與居家關懷包；教育處掌控每日發燒學生數、就診與請假情形，落實校園環境清潔消毒，校園室內場地一律暫停開放校外民眾借用，大型活動包括戶外教學、畢業旅行、游泳教學均延後或暫停辦理。

林智堅也說，環保局持續落實居家檢疫與隔離者的垃圾清運工作，以及確實執行消毒工作；消防局則以嚴格謹慎的態度，協助載送轉診的疑似個案，對於出勤同仁的安全更要加強注意，在穿、脫防疫裝備及載送過程，應加強教育訓練，做好自我安全防護及整備。

另外，林智堅近日也拜訪各宗教領袖，協商暫停大型聚會活動，但為尊重宗教信仰，將責成民政處勞工處給予協助，安排聯繫移工者雇主、企業主，讓神父進入各企業，持續進行彌撒儀式，降低大批信眾移動過程的傳染風險。

疫情 林智堅 新冠肺炎 居家檢疫 社區感染 口罩 發燒 酒精

延伸閱讀

林智堅拜訪宗教團體 籲暫停大型宗教活動獲回響

連假好去處 仿生展：從大自然來的絕妙點子

林智堅視察幼兒園 竹市幼兒園交通車消毒不馬虎

新冠肺炎疫情緊張 林智堅：減少進香遶境媽祖會體諒

相關新聞

愛心不打烊！苗栗推智慧販賣機 脆弱家庭兌換愛心物資

苗栗縣政府推動智慧行銷通路，工商發展處結合社會處，針對縣內脆弱家庭，透過「智慧販賣機」作為物資發放點，每天可憑悠遊卡兌換...

新竹市流行疫情中心一級開設 市府上緊發條防疫

新冠肺炎疫情持續升溫，台灣周邊國家確診案例激增，中央流行疫情指揮中心已提高層級為一級開設，新竹市長林智堅今天下午召開會議...

3號機大煙囪29日晚將「拉倒」 清潔車廣播公告鄉親周知

通霄火力發電廠已除役的第3號複循環機組煙囪，廠方已排定29日下午5點30分至9點30分進行「拉倒」的拆除作業，鑑於去年1...

竹縣府動用第二預備金2000萬 加速推動十大交通建設

新竹縣政府積極推動十大交通建設，總工程經費高達150億元，縣長楊文科為加速推動期程，除向中央爭取補助規畫和可行性研究費，...

家長打爆電話「憂防疫物資不足」 趙正宇捐2千抗菌皂

新冠肺炎疫情升溫，立法委員趙正宇表示，服務處常接到家長詢問電話，擔心學校防疫物資不足，捐贈2000個抗菌皂給第六選區（八...

重現早年騎腳踏車進香熱潮 苗栗鐵馬進香也「暫緩」

苗栗市公所前年開始推出「復刻版」鐵馬進香活動，重現60多年前苗栗地區居民騎腳踏車到北港進香的場景，這項新興且懷舊風十足的...

桃園新住民17日上海返台無人問 「沒接到1通電話關心」

一名家住桃園的曹姓新住民17日在大陸上海返台，在機場有填入境健康聲明暨居家檢疫通知書，規定要居家檢疫14天，未料迄今10...

眾所期待！苗栗縣第二座親子公園 228連假試營運  

眾所期待！苗栗縣去年1月啟用首座共融特色公園「貓裏喵親子公園」海洋風、八爪章魚、貝殼造型溜滑梯，累積造訪人潮超過10萬人...

林智堅拜訪宗教團體 籲暫停大型宗教活動獲回響

新冠肺炎疫情延燒，新竹市長林智堅陸續拜訪宗教團體，希望配合防疫工作暫停舉辦室內及大型宗教活動，獲得回響，天主教新竹教區今...

國際自由車環臺大賽新竹站3月3日登場 將實施交通管制

「2020行銷台灣-國際自由車環台大賽」浪漫台3線-新竹站3月3日登場，賽程沿竹北市自強北路、118線道、循台3線內山公...

連假好去處 仿生展：從大自然來的絕妙點子

新竹市政府首度與國立台灣科學教育館攜手合作，將「仿生展：從大自然來的絕妙點子」移師新竹，自109年2月28日至5月3日在...

桃園助弱物資最缺嬰幼兒奶粉、尿布 冠軍團隊公司捐贈

桃園市安家實物銀行運作多年，主要提供弱勢家庭、社福機構所需物資，由於嬰幼兒用品如奶粉、尿布單價較高，各界捐贈不多，冠軍團...

熱門新聞

大甲媽遶境延期 顏寬恒：顏清標拜會陳時中因故被取消

鎮瀾宮捐3千萬防疫 顏清標霸氣回應：昨天就匯款過去

鎮瀾宮辦不辦？一場遶境 攸關數十億元的抉擇

白沙屯媽9天8夜進香 拱天宮發聲明「暫緩」

北市診所遭爆私售10元口罩 里長氣憤：做善事卻被抹黑

居家檢疫期只差2天 南投荷蘭男子出遊被罰1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。