3號機大煙囪29日晚將「拉倒」 清潔車廣播公告鄉親周知

通霄火力發電廠已除役的第3號複循環機組煙囪，廠方已排定29日下午5點30分至9點30分進行「拉倒」的拆除作業，鑑於去年10月第2號機組煙囪拉倒時，鎮內許多居民不知情，聽見巨響還以為發生重大意外，這次作業廠方不但廣為告知，鎮公所清潔車也四處廣播提醒鎮民，空拍玩家更是摩拳擦掌，期待一睹大煙囪倒地的瞬間並留下紀錄。

廠方預估放倒的時間點以6點至6點半的可能性最高，廠方強調29日傍晚展開的拆除作業，為安全考量，呼籲鄉親在遠處觀看，人車切勿靠近以維持安全。

通霄火力發電廠1至3號舊的複循環機組已除役，矗立數十年的3座大煙囪功成身退，其中2號機組的煙囪去年10月26日傍晚6點左右「拉倒」、1號機煙囪以類似「甜甜圈」切割方式也在今年2月間逐步拆除完成，剩下的第3號機組煙囪也即將走入歷史，結束30年來的「忠實站崗」任務。

通霄電廠指出，舊3號機煙囪將於29日下午5點30分至9點30分進行拆卸作業，拆卸工法與舊2號機煙囪相同，採伐樹原理，於煙囪底部開鑿高度10公尺、長度超過煙囪底部圓周一半的開口，利用煙囪自體重量下壓而傾倒，相對落點位置並設有組緩衝堆，以吸收倒下的衝擊力並防止物體飛濺。

為保障電力系統安全調度，已報經台電中央調度室，同意全廠機組降為原發電量一半運轉；防止粉塵汙染方面，作業前將先在地面灑水固定粉塵，煙囪拆除時配置4台灑水車，在煙囪卸倒後，也將立即灑水抑塵，防止煙塵擴散。

通霄鎮公所表示，去年10月間2號機煙囪拉倒前，鎮公所曾在臉書公告，但許多老一輩鎮民並不知情，當天傍晚的轟然巨響嚇到不少人，也引發鎮民怨言，這次台電方面特別發文給相關單位公告周知，鎮公所連日來也透過清潔車全面廣播宣導，提醒鎮民屆時勿受驚嚇。

攝影工作者張文煥從去年就開始運用空拍機、縮時攝影及單眼相機記錄通霄電廠1、2、3號舊機組及煙囪的拆除作業，為陪伴通霄鄉親多年的地標留下最後身影；他說，29日最後拆除的3號機煙囪，吸引許多空拍玩家的注意，當天有不少玩家將前來記錄。