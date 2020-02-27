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竹縣府動用第二預備金2000萬 加速推動十大交通建設

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣長楊文科為加速推動十大交通建設，決定先動用第2預備金2000萬元，辦理其中5項的規劃和可行性研究工作。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科為加速推動十大交通建設，決定先動用第2預備金2000萬元，辦理其中5項的規劃和可行性研究工作。圖／新竹縣政府提供

新竹縣政府積極推動十大交通建設，總工程經費高達150億元，縣長楊文科為加速推動期程，除向中央爭取補助規畫和可行性研究費，決定先動用第2預備金2000萬元，辦理其中5項的規畫和可行性研究工作，縣府評估，若順利可望縮短至少半年的行政程序，期望能迅速發展。

為加快地方建設腳步，楊文科指示工務處向中央爭取補助款，辦理規畫和可行性研究，並逐年編列地方配合款建設，也決定動用第2備金中的2000萬元，先行辦理台1線替代道路環評續審作業、新埔鎮褒忠路道路拓寬工程先期規劃及定線、新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程先期規劃及定線、經國橋道路改善計畫可行性評估、台68線銜接竹東軟橋新闢工程可行性評估。

楊文科也要求財政處、主計處把將十大交通建設未來所需的地方配合款，納入全縣未來10年的財務規畫當中。

縣府指出，十大交通建設分別為台1線替代道路（新豐到竹市）新闢工程、新埔鎮褒忠路道路拓寬工程、新豐鄉台61線與台15線連結道路拓寬工程、經國橋道路改善計畫、台68線銜接竹東軟橋新闢工程、湖口交流道增設第2交流道工程、關西鎮道路系統改善工程、內灣地區連外道路新闢工程、117號縣道連接環北路新闢工程、五峰鄉縣122號縣道43.5公里處路段改善工程。由於年度預算編列都在前1年的8至9月進行，今年元旦才宣示推動的十大建設趕不及，且縣府財、主2處規定，必須是已獲中央核定的計畫才能編列下1年度所需的配合款，因此無法在去年就編入今年的預算去執行。

工務處長林鶴斯表示，未來獲得中央補助後，工務處會提出年度分期預算，包含中央補助款及地方配合各款各自負擔款項，並概估後期管理養護經費預算。

楊文科 替代道路 新竹

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