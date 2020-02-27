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家長打爆電話「憂防疫物資不足」 趙正宇捐2千抗菌皂
新冠肺炎疫情升溫，立法委員趙正宇表示，服務處常接到家長詢問電話，擔心學校防疫物資不足，捐贈2000個抗菌皂給第六選區（八德、大溪、復興、華勛地區）共38所國小使用，八德區家長會長協會總會長陳紹華也一同響應，提供800公升消毒酒精給八德區轄內國小爲防疫用，今日於大成國中內一併贈送。
趙正宇表示，學生回到校園中學習，自疫情爆發後，不少父母憂心校園防疫物資不足，趙說，服務處接到許多家長的陳情電話，皆向他詢問校園防疫措施及物資是否會不足，深怕讓孩子處於風險中，因此他聯繫熟識的廠商，趕製2000個抗菌皂。
趙說，許多專家建議，勤洗手才是自保之道，基本措施要落實用肥皂或清潔用品勤洗手，無論是以含有酒精成分的「乾洗手」或是用肥皂「濕洗手」，都能達到健康防護的效果，能減少病毒傳播機會。趙表示，這次捐贈抗菌皂，目的是提供學童能抑制細菌孳生、保護學童肌膚健康的清潔用品，營造學童們的安全學習環境。
大成國小表示，相當感謝趙及陳等人的熱心捐贈防疫物資，校園中平時皆有教導學生正確的洗手方式，而在學生入校門上學時，依年級畫分成二、四、六年級，共分流成3個隊伍依序測量體溫及噴酒精，嚴謹把關校園安全。
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