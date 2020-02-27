重現早年騎腳踏車進香熱潮 苗栗鐵馬進香也「暫緩」

苗栗市公所前年開始推出「復刻版」鐵馬進香活動，重現60多年前苗栗地區居民騎腳踏車到北港進香的場景，這項新興且懷舊風十足的進香活動，推出2年來深受歡迎，但今年受新冠肺炎疫情影響，市公所上午也決定先「喊停」，通知得標廠商停止各項前置作業。

大甲媽、白沙屯媽今天上午都宣布今年進香活動暫緩，苗栗市公所上午開會研商，也決定暫緩已連辦2年的鐵馬進香活動。

苗栗市公所主任秘書邱宏晟表示，今年鐵馬進香活動依前兩年的時程，預計在4月底、5月初辦理，目前承辦廠商已決標，但尚未開始進行報名等作業，鑑於新冠肺炎疫情未歇，上午市公所也決定今年2天1夜的鐵馬進香活動暫緩，並傾向「取消」的立場。