桃園新住民17日上海返台無人問 「沒接到1通電話關心」

一名家住桃園的曹姓新住民17日在大陸上海返台，在機場有填入境健康聲明暨居家檢疫通知書，規定要居家檢疫14天，未料迄今10天過去了，「市府迄今沒有打一通電話關心」，市議員余信憲接獲陳情，今天在議會質詢時揭露此事，表示他向衛生與民政單位查證卻是查無此資料，市府秘書長兼民政局長黃治峯說，將進一步了解個案。

余信憲說，曹小姐是中國籍配偶，17日晚上搭乘長榮班機從上海浦東機場飛回桃園國際機場，由於從中港澳返台要居家檢疫14天，曹女在機場即依規定填寫相關通知書，上頭寫道居家檢疫期間從2月17日至3月3日為止，期間不得外出、搭乘大眾交通運輸工具等。

「但新住民填了之後到現在，根本沒接到一通電話關心」，余信憲說，新住民10天來乖乖待在家中檢疫，但卻無人聞問，因此向他陳情想知道發生什麼問題，自己接獲陳情後，先向衛生局了解「衛生局說民政局負責聯絡」，民政局卻回應「查無此人」，他質疑居家檢疫資料聯繫有落差，「其他沒有陳情的黑數怎麼辦？」

秘書長黃治峯說，目前從機場收到的檢疫資料通通都有掌握，但確實出現有個案資料會被傳到別的縣市政府去，「我們桃園也曾收到南部的資料」，因為居家檢疫人數很多，此個案會再進一步詳查了解。

衛生局長王文彥也說，中央流行疫情指揮中心每天都會「倒」居家檢疫者資料過來，桃園不會漏失掉任何一個人，他認為可能是這筆資料沒有倒過來，市府會去找黑數。