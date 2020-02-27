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眾所期待！苗栗縣第二座親子公園 228連假試營運  

聯合報 / 記劉星君／苗栗縣即時報導
火炎山地景溜滑梯。記者劉星君／攝影
火炎山地景溜滑梯。記者劉星君／攝影

眾所期待！苗栗縣去年1月啟用首座共融特色公園「貓裏喵親子公園」海洋風、八爪章魚、貝殼造型溜滑梯，累積造訪人潮超過10萬人；縣內第二座親子公園，竹南獅山親子公園打造「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，有火炎山地景溜滑梯、無障礙溜滑梯等11項設施，去年9月動工，即將在228連假期間試營運，將在3月9日正式開幕，歡迎大小朋友一起來同樂。

苗栗縣長徐耀昌今前往視察，與現場來賓與幼兒園學童們體驗設施。徐耀昌呼籲，試體驗時要注意安全，歡迎提供體驗意見。水利處長楊明鐃說，連假三天期間，現場也會安排人員，若有相關反應都可以提出，後續修正。

苗栗縣第2座親子公園設在竹南鎮大厝里活動中心對面的獅山多功能運動公園，用地面積2.06公頃，遊戲場占0.75頃，爭取特別統籌分配稅款3160萬元，以「山林綠遊．昆蟲森林樂園」為主題，設置遊樂設施11項，火炎山山丘地景溜滑梯、瓢蟲滑梯、無障礙滑梯、沙桌、水坑、戲水池、蘑菇造型厠所、共融鳥巢鞦韆、共融蹺蹺板、旋轉飛輪、攀兒牆等，2019年9月11日動工，設施陸續完工，趁228連續假期試營運3天。

徐耀昌說，獅山多功能親子公園預計在3月9日正式啟用，228連假開放試營運3天，工程規畫單位與縣府同仁在現場進駐，歡迎鄉親提供體驗意見，在正式啟用前一周可再做細部改善。

水利處指出，民眾務必遵守各項設施使用規定，注意安全，共同維護安全、舒適的親子遊憩空間。

徐耀昌說，縣府計畫年底在苑裡高中旁打造第3座親子公園，以後在山線、中港溪、海線各設1座親子公園，歡迎民眾分流前往，體驗不同主題的親子遊樂設施，增進親子互動，營造良好家庭關係。

苗栗第二座親子公園，打造無障礙溜滑梯。記者劉星君／攝影
苗栗第二座親子公園，打造無障礙溜滑梯。記者劉星君／攝影
瓢蟲綠丘溜滑梯。記者劉星君／攝影
瓢蟲綠丘溜滑梯。記者劉星君／攝影
苗栗縣第二座親子公園，竹南獅山親子公園打造「山林綠遊．昆蟲森林樂園」空拍圖，火炎山地景溜滑梯。圖／水利處提供
苗栗縣第二座親子公園，竹南獅山親子公園打造「山林綠遊．昆蟲森林樂園」空拍圖，火炎山地景溜滑梯。圖／水利處提供
苗栗縣第二座親子公園，竹南獅山親子公園打造「山林綠遊．昆蟲森林樂園」空拍圖。圖／水利處提供
苗栗縣第二座親子公園，竹南獅山親子公園打造「山林綠遊．昆蟲森林樂園」空拍圖。圖／水利處提供
共融鳥巢鞦韆。記者劉星君／攝影
共融鳥巢鞦韆。記者劉星君／攝影
瓢蟲綠丘溜滑梯。記者劉星君／攝影
瓢蟲綠丘溜滑梯。記者劉星君／攝影
火炎山地景溜滑梯。記者劉星君／攝影
火炎山地景溜滑梯。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員張佳玲、竹南鎮民代表陳怡樺與現場徐耀昌一同體驗遊樂設施「大轉杯」。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員張佳玲、竹南鎮民代表陳怡樺與現場徐耀昌一同體驗遊樂設施「大轉杯」。記者劉星君／攝影
蘑菇造型的廁所。記者劉星君／攝影
蘑菇造型的廁所。記者劉星君／攝影
火炎山地景溜滑梯，另一面設計攀爬網。記者劉星君／攝影
火炎山地景溜滑梯，另一面設計攀爬網。記者劉星君／攝影
小朋友在沙坑玩得不樂乎。記者劉星君／攝影
小朋友在沙坑玩得不樂乎。記者劉星君／攝影
共融蹺蹺板。記者劉星君／攝影
共融蹺蹺板。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌今前往視察，與現場來賓與幼兒園學童們體驗設施。記者劉星君／攝影
苗栗縣長徐耀昌今前往視察，與現場來賓與幼兒園學童們體驗設施。記者劉星君／攝影
小朋友體驗玩共榮旋轉圓椅。記者劉星君／攝影
小朋友體驗玩共榮旋轉圓椅。記者劉星君／攝影
蜂巢洗腳池。記者劉星君／攝影
蜂巢洗腳池。記者劉星君／攝影

親子 徐耀昌 溜滑梯

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