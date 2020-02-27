林智堅拜訪宗教團體 籲暫停大型宗教活動獲回響

新冠肺炎疫情延燒，新竹市長林智堅陸續拜訪宗教團體，希望配合防疫工作暫停舉辦室內及大型宗教活動，獲得回響，天主教新竹教區今天公告各堂區暫停舉行主日彌撒；新竹慈濟宗教處取消及延後3月所有大型營隊活動；宏宗聖堂道學院全面停止課程改為線上學習。

林智堅指出，防疫期間為避免人群聚集產生傳染高風險，大型活動應盡量避免，市府已停辦城市馬拉松、兒藝節等大型群聚活動，他拜訪各宗教團體，盼宗教界暫停舉辦大型集會活動，攜手守護市民健康安全。

林智堅拜訪天主教新竹教區主教李克勉時指出，深知彌撒對教友的重要性，尤其桃竹苗區廣大的移工朋友，他提出進行彌撒的可能方案，如市府將與教區共同研擬接送神職人員，減少教友移動路程、降低大型群聚風險。

市府指出，李克勉認為彌撒對教友非常重要，但因應疫情即日起暫停公開舉行主日彌撒，鼓勵教友主日在家讀經、祈禱，3月的大型活動如60周年慶祝彌撒也取消，疫情發生以來，已嚴格控管堂區維持空氣流通、落實量體溫、教友單一出入口進出、自備及全程戴口罩。

林智堅也到新竹慈濟靜思堂拜訪新竹慈濟宗教處，也同意取消或延後上百人大型集會或聚會，並取消及延後3月所有大型營隊活動，並將配合政府防疫規定，也積極透過傳播媒體提醒信眾、群眾防疫的重要性。

市府指出，宏宗聖堂道學院已全面停止宗教教義課程、團體聚集活動，全面改為數位線上學習，避免道親群聚有效做好防疫措施。