國際自由車環臺大賽新竹站3月3日登場 將實施交通管制

「2020行銷台灣-國際自由車環台大賽」浪漫台3線-新竹站3月3日登場，賽程沿竹北市自強北路、118線道、循台3線內山公路南下，接峨眉鄉竹43線、竹81線峨眉湖驛站與苗栗縣界，直至台中市石岡旅客服務中心結束，全程156.5公里。新竹縣警察局將針對會場周邊及競賽路線進行交通管制，請民眾配合。

新竹縣政府表示，此賽事由客家委員會、中華民國自由車協會共同主辦，以「結合體育、觀光與產業行銷台灣，提升國際能見度」為重點，經國際自由車總會UCI評核為 2.1 級之頂級賽事，屆時將有來自全球32個國家 24個頂級職業車隊，約200名選手參賽。

新竹縣警察局表示，本賽事參賽選手均為世界級職業選手，為保障選手安全及賽事順利，將針對會場周邊及競賽路線，從3月2日晚間10點至隔天上午11點(視狀況彈性調整)管制人、車通行，請民眾配合。

其中，竹北市光明六路東二段，自東興路至自強北路採東往西單向封閉；自強北路則從光明六路東二段至文山路採南往北單向封閉。118線道包含新埔鎮文山路、田新路、新關路、關西鎮正義路、明德路、中豐路，設有中央分隔島路段，採西往東單向封閉，未設有中央分隔島路段，則全線封閉分段管制。

台3線57公里起至90.5公里路段，設有中央分隔島路段，採北往南單向封閉，未設有中央分隔島路段，採全線封閉分段管制；竹43縣道11公里起至竹81縣道口，採全線封閉管制；竹81線道0公里起至1公里路段，採全線封閉管制。

另外，竹北市光明六路東二段及自強北路單向封閉路段，實施調撥車道；進行分段管制路段，行經車輛一律停靠路側，待競賽車隊通過後，才可行駛。請用路人配合警方指揮疏導作業，維持交通安全與順暢。